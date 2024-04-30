Майданов заявил, что все запланированные концерты состоятся

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
Заслуженный артист России, певец и композитор Денис Майданов в своем Telegram-канале подтвердил, что все запланированные концерты пройдут по плану, несмотря на аллергическую реакцию, вызванную лекарствами при лечении пневмонии.
Ранее помощник Майданова сообщил, что у артиста в Москве возникла аллергия на лекарство по пути на конкурс-смотр в Театре Российской Армии «Я горжусь», но сейчас с ним всё в порядке.
Артист также отметил, что сейчас находится под медицинским наблюдением, но добавил, что его состояние «всё нормально».
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«Все запланированные мероприятия и концерты с моим участием по всей стране с 4 по 11 мая состоятся», — подчеркнул Майданов.
Артист также отметил, что сейчас находится под медицинским наблюдением, но добавил, что его состояние «всё нормально».
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Артем Кузьмин