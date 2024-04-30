Майданов заявил, что все запланированные концерты состоятся

С 1 по 15 мая 2024 года в рамках культурнообразовательного проекта «Культура для школьников» пройдет Всероссийская ежегодная патриотическая акция «Летопись сердец», сообщили в пресс-службе Министерства культуры РФ. Этот год акции посвящен детской литературе и кинофильмам о Великой Отечественной войне.