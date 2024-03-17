Депутат Майданов отметил высокую явку молодёжи на выборах президента

Фото: Радио 1
Депутат Государственной думы Денис Майданов заметил высокую явку молодёжи на выборах президента. Как передаёт корреспондент «Радио 1», об этом он заявил в Центре общественного наблюдения за выборами в Подмосковье, где побывал в заключительный день голосования.
«Это очень радует. Молодёжь понимает, что от неё зависит будущее. Молодые формируют будущее для самих себя и вверяют свою страну сильному лидеру. Думаю, что сегодня у всего Запада вызывает огромное удивление то, как голосуют наша страна, с каким энтузиазмом и сплочением мы идем к своему будущему», – сказал депутат.Он также дал высокую оценку работе центра, расположенного в Одинцове.
«Мы видим порядка 4 тыс. участков по Подмосковью, куда мы можем попасть с помощью камер в режиме реального времени, посмотреть, как идёт работа. На остальных установлены видеорегистраторы, которые тоже будут хранить информацию в течение года. В случае необходимости на любом участке можно от начала до конца просмотреть его работу и сделать какие-то заключения, если они будут нужны», – заключил Майданов.В Подмосковье в воскресенье проходит основной день выборов президента России. В центр стекается информация со всех избирательных участков Московской области. Там установлена видеостена с высококачественной картинкой и звуком, что позволяет отслеживать обстановку более чем на 2,6 тыс. участках.
Рабочие места оборудованы компьютерами с доступом к системе видеонаблюдения в режиме реального времени. В случае необходимости можно запросить видеозапись и посмотреть, что, происходило ранее на том или ином участке. В центре работают журналисты, проходят брифинги, где оглашается вся актуальная информация о выборах.
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