Легендарный Mercedes Мэрилин Монро выставили на аукционе

13 апреля 2026, 15:32

Mercedes Мэрилин Монро с монограммой «ММ» выставлен на продажу более чем за 200 тысяч долларов

Машину, на которой Мэрилин Монро ездила в 1950‑х годах, могут продать на аукционе за 21 тысячу долларов, заявляет New York Post (NYP).





Mercedes‑Benz 170 S 1950 года, принадлежавший актрисе, находится в идеальном состоянии. В багажнике автомобиля обнаружили чемодан знаменитости с её инициалами. Также на приборной панели размещена табличка, изготовленная на заказ.



Стоимость лота на аукционе Iconic Auctioneers оценивается в 21 тысячу долларов — это приблизительно 1,5 миллиона рублей, — но эксперты предполагают, что машина актрисы уйдёт более чем за 200 тысяч долларов (свыше 15 миллионов рублей).



Автомобиль привлекает внимание не только коллекционеров машин, но и ценителей искусства.





«Возможность купить такую машину выпадает крайне редко», — объясняет автомобильный эксперт Стив Кин.