Умерла актриса из фильма «Банды Нью‑Йорка» Анджела Плизенс
В возрасте 84 лет скончалась британская актриса Анджела Плезенс, известная по фильмам «Банды Нью-Йорка» и экранизациям романов Агаты Кристи о мисс Марпл. О смерти артистки её представители сообщили в пятницу, 10 апреля.
Анджела Плезенс родилась 17 сентября 1941 года в семье знаменитого актёра Дональда Плезенса. Она получила классическое актёрское образование в Королевской академии драматического искусства. За время своей карьеры снялась более чем в 50 фильмах и сериалах.
«Нам очень грустно сообщать о смерти нашей дорогой клиентки Анджелы Плезенс. Для нас было честью представлять Анжелу, которая сделала блестящую карьеру, длившуюся более пяти десятилетий. Ее вклад в британскую киноиндустрию очень большой. В это печальное время мы мысленно с ее семьей», — заявили агенты знаменитости в беседе с Manchester Evening News.
Помимо «Банд Нью-Йорка» и «Мисс Марпл», звезда появлялась в таких проектах, как «Доктор Кто», «Улица Коронации», «Чисто английские убийства», а также в фильмах «Отверженные» и «Странный ребенок».