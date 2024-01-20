Машков рассказал о содержании обращений граждан в приёмные кандидата Путина

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
Более 12 тысяч обращений поступило в общественные приёмные кандидата в президенты России Владимира Путина. Об этом сообщил сопредседатель штаба, актёр и режиссёр Владимир Машков.
По его словам, на первом месте среди всех обращений – пожелания удачи, а также слова поддержки Владимиру Путину.
Ещё один сопредседатель штаба, главный врач Московской городской больницы №52 Марьяна Лысенко подчеркнула, что большая часть людей, которые приходят в штаб, не высказывают жалобы, а выражают поддержку кандидату.
Также она добавила, что поступают обращения, затрагивающие вопросы мер социальной поддержки, а также вопросы сферы ЖКХ.
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Ещё один сопредседатель штаба, главный врач Московской городской больницы №52 Марьяна Лысенко подчеркнула, что большая часть людей, которые приходят в штаб, не высказывают жалобы, а выражают поддержку кандидату.
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Анастасия Чинкова