Мастер из Подмосковья стала лауреатом всероссийского конкурса новогодних игрушек

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО
«В конкурсе приняли участие более 90 человек из разных регионов России, они прислали более 250 игрушек. В число лучших вошли 17 претендентов из Московской, Амурской, Свердловской, Магаданской областей и Хабаровского края. Ещё 15 мастеров получили специальные дипломы жюри», — говорится в сообщении.
Победителей и лауреатов отбирали в пяти номинациях. В число лауреатов вошла и Юлия Соколова.
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