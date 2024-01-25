Подмосковный гастрофестиваль «Русский холодец» проведут на новом месте

Пресс-служба Минкультуры и туризма МО
«В рамках фестиваля состоится конкурс «Царь-холодец». Блюда-участники будут соревноваться в номинациях «Самый красивый», «Самый большой» и «Самый оригинальный рецепт». Кроме того, по итогам конкурса будет вручён приз зрительских симпатий», — отмечается в сообщении.
В программе праздника также концерт, конкурс частушек, анимация для детей, танец-флешмоб и спортивно-развлекательное мероприятие «ХОЛОДЕЦкие забавы». На фестивале также будет работать ярмарка мастеров народных промыслов.
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