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Подмосковный гастрофестиваль «Русский холодец» проведут на новом месте

25 января 2024, 13:34
Пресс-служба Минкультуры и туризма МО

Пресс-служба Минкультуры и туризма МО

Традиционный областной гастрономический фестиваль впервые пройдёт в городском парке культуры и отдыха Павловского Посада, праздник состоится в субботу, 27 января, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
«В рамках фестиваля состоится конкурс «Царь-холодец». Блюда-участники будут соревноваться в номинациях «Самый красивый», «Самый большой» и «Самый оригинальный рецепт». Кроме того, по итогам конкурса будет вручён приз зрительских симпатий», — отмечается в сообщении.

В программе праздника также концерт, конкурс частушек, анимация для детей, танец-флешмоб и спортивно-развлекательное мероприятие «ХОЛОДЕЦкие забавы». На фестивале также будет работать ярмарка мастеров народных промыслов.


Конкурс начнётся в 10:30, основная программа праздника стартует в полдень.

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#гастрономия
#фестиваль
#павловский посад
#праздник
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В Петербурге открылась выставка «Вера в Победу!»
24 января 2024, 20:23

Фото: istockphoto.com/Urbanscape

В Государственном музее спорта В Санкт-Петербурге открылась выставка «Вера в Победу!».
Отмечается, что выставка посвящена 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады.

На выставке представлены фотографии, документы, награды, книги, различные артефакты. На открытии мероприятия были вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, заслуженный мастер спорта СССР Галина Зыбина, директор Государственного музея спорта Александр Дубинин, и председатель Общественного совета при Комитете по физической культуре и спорту, главный редактор издания «Петербургский дневник» Кирилл Смирнов.

Как передаёт «Петербургский дневник», саму выставку можно будет посетить до 24 февраля.

Ранее сообщалось, что в музее Владимира Набокова СПбГУ в Санкт-Петербурге 29 января откроется выставка «Тайный узор в явной судьбе», посвящённая первой дипломированной лётчице России Лидии Зверевой.

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#выставка
#документы
#мероприятия
#культура
#санкт-петербург
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Кинокритик Шпагин назвал слабым и неудачным фильм Сокурова «Сказка»
24 января 2024, 19:01

Фото: istockphoto.com/batuhan toker

Киновед и кинокритик Александр Шпагин не согласился с признанием фильма «Сказка» режиссёра Александра Сокурова лучшим на кинопремии «Белый слон».
Он высказал мнение о том, что эта картина режиссёра получилась неудачной и слабой.

«Не согласен с признанием «Сказки» Сокурова лучшим фильмом. Результаты нашей премии политизированы, так как они пребывают в либеральном дискурсе. «Сказка» — нашумевший запрещённый фильм. На мой взгляд, Сокуров создал ужасный прецедент, когда абсолютно не политическая картина была запрещена без объяснения причин. При этом сам фильм оказался слабым, неудачным. Он лишь визуально очень выразителен, но задуматься не о чём», — отметил в беседе с NEWS.ru Шпагин.

Кроме это, он выразил сожаление о том, что такой картиной режиссёр завершил карьеру именно этой картиной.

Ранее в Голицыно пройдут бесплатные показы короткометражных фильмов – участников кинофестиваля Short Film Days.

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#картина
#кинотеатры
#премьера
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Коломенский музей пастилы отмечает юбилей
24 января 2024, 16:30

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Музею «Коломенская пастила» исполнилось 15 лет. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Музей работает в городском округе Коломна с 24 января в 2009. Каждый год музей принимает свыше 60 тысяч гостей.

«Коломенская пастила, её образ и вкус были собраны по крупицам из архивных документов, музейных фондов и русской литературы. Мы не кондитеры в обычном понимании, а музейные исследователи и реконструкторы, производим только то, что имеет историческую ценность<…>Сейчас коломенская пастила является брендом № 1 Коломны и входит в топ-10 «Вкусов России»,— поделилась основатель музея, руководитель музейно-творческого кластера «Коломенский Посад» Наталья Никитина.

Стоит отметить, что именно коломенская пастила представлена как национальный продукт России в Гастрономе № 1 на Красной площади.

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#коломна
#подмосковье
#юбилей
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Литэксперт Корнев назвал «Туннель» Яны Вагнер самым ожидаемым в этом году
24 января 2024, 16:21

Фото: istockphoto.com/Dima Berlin

Литературный эксперт, основатель литературного агентства по написанию книг Александр Корнев перечислил самые ожидаемые книги этого года, к числу первых ихз которых отнёс роман-катастрофу «Туннель» писательницы Яны Вагнер.
Далее он назвал книгу «Двести третий день зимы» Ольги Птицовой и биографию Илона Маска.

«У Арнольда Шварценеггера когда-то вышла книга «Моя самая правдивая история», в которой он отошёл от классических канонов биографии, где авторы, как правило, превозносят себя. У Шварценеггера — это история простого мальчика, который постепенно добился невиданных высот, причём в абсолютно разных отраслях. Если книга Маска будет такой, я её с удовольствием прочту», — прокомментировал в беседе с RuNews24.ru Корнев.

Также он отметил книгу Робертса Польски «Жизнь без свободы воли», которая также, по его мнению, обретёт популярность после выхода в свет.

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#культура
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В Коломне открыта выставка картин под открытым небом
24 января 2024, 16:18

Художественная выставка под открытым «В горнице моей светло» проходит рядом с картинной галереей «Дом Озерова» на улице Яна Грунта в Коломне, в экспозиции —репродукции картин народного художника России, почётного гражданина Коломны Михаила Абакумова, сообщает пресс-служба Минкультуры и спорта Московской области.

«Михаил Абакумов считается одним из лучших пейзажистов России. В его работах соединились традиции реалистической школы и импрессионизма. На полотнах Абакумова представлены виды русского севера, картины традиционного быта, деревенские дома и поля», — говорится в сообщении.

Выставка организована в рамках проекта «Стрит-АРТ». Она будет работать до 4 марта текущего года. Возрастных ограничений нет.

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#выставка
#культура
#коломна
#минкульттуризма мо
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«Рабыня Изаура» и «Игра в кальмара»: почему россияне перестали смотреть сериалы?
Кинокритик объяснил, почему россияне не смотрят турецкие и корейские сериалы
24 января 2024, 15:01

Фото: IStock/diego_cervo

Онлайн-кинотеатры пожаловались на корейские и турецкие сериалы, которые не смогли привлечь внимание россиян. При этом, «имитация ажиотажа» привела к росту цен на них.
Киножурналист, телерадиоведущий Давид Шнейдеров в беседе с «Радио 1» объяснил, что корейская культура и актёрская игра чужда российскому зрителю.
«Для нас они все на одно лицо. Если взять самый популярный сериал “Игра в кальмара”, то там актёры делятся на две группы: первая – это все, кто играет все современно, близко к Голливуду, и вторая – это дедушка, который играет в корейском стиле, необычно для европейско-американского глаза. К тому же корейские фильмы очень жестокие, жёсткие», — сказал Шнейдеров.
Турецкие сериалы не получили особой популярности в России, потому что это всем «надоело», уверен кинокритик.
«Мы в своё время с ума сходили по всяким “Рабыням Изаура”, а потом нам довольно быстро всё надоело. Турецкие сериалы – это определённая экзальтация, своеобразная манера подачи материала. Сейчас нам это уже неинтересно, наш зритель хочет вернуться к привычному американскому-европейскому», — заключил собеседник.
При этом, кинокритик подчеркнул, что заменить ушедшие европейские и американские сериалы невозможно без собственного развития. Он призвал помогать российской киноиндустрии создавать собственные качественные проекты.

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#турция
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В Подмосковье для студентов организуют праздник «ЗАЧЁТный парк»
24 января 2024, 13:36

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Подмосковные парки приглашают в День студента на праздник «ЗАЧЁТный парк». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
В День студента, 25 января, на всей территории Московской области в парках будут организованы программы по профориентации, семинары с экспертами, творческие встречи, концертные программы и дискотеки.

«В «Парке Мира» в Мытищи для студентов и Татьян при предъявлении студенческого билета и паспорта будет бесплатно работать прокат коньков на сеанс с 18:00 до 19:00. Также на катке проведут фотосессии с ростовыми куклами и мастер-классы по керлингу . В Дубне можно будет посетить выставку молодых художников города и концерт рок-группы. А в Талдоме гостей ждет музыкальный сет от диджея и угощения безалкогольным глинтвейном», — отметили в министерстве.

Кроме этого, в Ступино можно будет поучаствовать в творческой программе о жизни студентов. Полный список мероприятий и парков ​можно найти на официальном сайте министерства.

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Гостей фестиваля санок в Ивантеевке ждут катания, песни и творческий конкурс
24 января 2024, 11:39

Фото: iStock/FamVeld

Фестиваль санок состоится в городском парке культуры и отдыха в Ивантеевке в субботу, 27 января, в программе предусмотрены развлечения для взрослых и детей, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.
«На фестивале организуют катания на собачьих упряжках и ватрушках, эстафеты и мастер-классы для детей. Гостей также ждут интерактивные программы и концерт казачьего ансамбля «Борода Folk», — говорится в сообщении.

Важной частью фестиваля станет конкурс «Чудо-сани!» — его участники будут соревноваться в оригинальности оформления санок и тюбингов. Принять участие в конкурсе могут все желающие.

Фестиваль начнётся в 11 утра, вход свободный.

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#ивантеевка
#культура
#минкульттуризма мо
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В Подмосковье пройдет бесплатный показ работ участников кинофестиваля Short Film Days
24 января 2024, 09:37

Фото: istockphoto / LeMusique

В Голицыно пройдут бесплатные показы короткометражных фильмов – участников кинофестиваля Short Film Days. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Кинопоказ состоится 29 января в киноконцертном зале «Октябрь».

«В рамках мероприятия гостей ждут фильмы «А» от режиссера Татьяны Жуковой, «Как разжечь потухший огонь» - режиссер Сергей Филатов, «Соня любит, Соня не любит» - режиссер Наталья Беляева, «Белым по чёрному» - режиссер Антон Мамыкин и «Взятка» от режиссера Алексея Харитонова», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что эти работы являются участниками внеконкурсной программы возрастных категорий 6 , 12 и 16 .

Кроме этого, кинофестиваль Short Film Days проводится ежегодно,а с 2022 года является еще и международным.

Расписание фильмов и их описание можно найти на официальном сайте культурно-дугового центра «Голицынский».

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