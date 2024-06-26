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Мастер-класс по цветам из бумаги прошёл в Подхоженском СДК для детей

26 июня 2024, 15:55
Фото: пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды

Красивый и интересный мастер - класс прошёл в Подхоженском СДК для детей «Цветы из цветной бумаги». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды.
Самодельные поделки в виде цветов всегда вызывают приятные эмоции и восхищение. Возможно, это связано с тем, что они напоминают нам о тепле и аромате живых цветов.

«Цветы — один из самых популярных объектов для творчества. Как здорово уметь создавать что-то красивое и оригинальное своими руками! Это помогает развивать чувство вкуса, воображение и творческое мышление. На мероприятии ребята учились делать цветы из цветной бумаги. Для этого им понадобились только ножницы, бумага, клей и желание создать что-то яркое и красивое. Из таких бумажных цветов можно составить настоящий букет, который станет прекрасным подарком для мамы или бабушки», — поделились в пресс-службе.



Бумажные цветы — это прекрасный способ украсить интерьер, создать декор или подготовить оригинальный подарок. Каждый ребёнок вложил в свой цветок частичку души, и это доставило им огромное удовольствие. Все работы получились уникальными и красивыми.

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В Истринском лесопарке «Шишкин лес» пройдет День молодёжи
26 июня 2024, 16:37

Фото: пресс-служба городского округа Истра

День молодёжи в Истре проведут в городском лесопарке «Шишкин лес». Об этом сообщила пресс-служба городского округа Истра.
29 июня в лесопарке «Шишкин лес» городского округа Истра состоится грандиозный музыкальный концерт, который станет уникальным событием для всех любителей музыки и активного отдыха на свежем воздухе

«На сцене выступят популярные российские исполнители: MONA, PORTO MORIS и KOLUNOV. Хедлайнером концерта будет Ирина Дубцова — талантливая певица, композитор и поэтесса. Ведущим мероприятия станет известный блогер и боец ММА Саша Стоун. Погода обещает быть тёплой и солнечной, а наш уникальный лесопарк предоставит отличные условия для семейного отдыха на природе» - поделилась глава округа Татьяна Витушева.

Для удобства посетителей будет организована большая открытая парковка для автотранспорта. Начало концерта в 16:00. Вход бесплатный.

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В подмосковных парках подготовили праздничную программу ко Дню молодежи
26 июня 2024, 13:47

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В подмосковных парках состоится праздничная программа, приуроченная ко Дню молодежи. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
29 и 30 июня в более чем 85 парках Подмосковья пройдёт праздничная программа «Это молодёжь», приуроченная ко Дню молодёжи.

«В Одинцовском парке культуры и отдыха пройдет праздник Auto party с музыкой и танцами. В парке «Покровский» Сергиево-Посадского городского округа состоится фестиваль уличной культуры «Дыши танцем». В Зарайском центральном парке культуры и отдыха организуют выставку автомобилей и автотюнинга, где представят более 30 автомобилей разных поколений и частных коллекций.В парке культуры и отдыха им. Н. Островского в Ступине для посетителей подготовили соревнования по экстремальным видам спорта и огненное шоу», — поделились в министерстве.

Ознакомиться с подробной программой мероприятий можно на официальных сайтах парков.

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В Клину в третий раз пройдет масштабный концерт «Ночь Чайковского»

Любимый скульптор Сталина: выставка Сергея Конёнкова открывается в Серпухове

В Дубну после реставрации вернулись мозаичные панно Нади Леже
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В Клину в третий раз пройдет масштабный концерт «Ночь Чайковского»
25 июня 2024, 23:01

Фото: пресс-служба администрации г. о. Клин

Уникальный по масштабам гала-концерт «Ночь Чайковского» 6 июля в третий раз пройдёт в усадьбе Демьяново в Клину. Художественным руководителем выступит народный артист СССР Юрий Башмет, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В этом году этот проект будет посвящен 225-летию Александра Пушкина. На концерте будет представлена постановка «Евгения Онегина» в авторской версии Башмета. Фрагменты из пушкинской поэмы читают театральные актёры Константин Хабенский и Ольга Литвинова. Сцены из оперы Чайковского исполнят солисты ведущих театров Москвы и Санкт-Петербурга. Место за дирижёрским пультом Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» займёт Юрий Башмет. А световое и визуальное шоу создаст единую композицию постановки.

Концерт в усадьбе Демьяново – спецпроект Юбилейного X Международного фестиваля искусств Петра Чайковского в Клину, художественным руководителем которого также уже много лет является Юрий Башмет.

История старинной усадьбы ведётся с 1625 года. Она не была местом жительства Чайковского, на имеет к композитору непосредственное отношение. Усадьбой владел брат композитора Сергея Танеева – ученика и друга Петра Ильича. Частыми гостями усадьбы были Скрябины, сёстры Гнесины, Аполлинарий Васнецов, Климент Тимирязев, Андрей Белый и многие другие. Чайковский и его брат Модест Ильич часто навещали усадьбу Танеевых.

Вход на концерт будет свободным.

Международный фестиваль искусств Петра Чайковского проводится в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.

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В Дубну после реставрации вернулись мозаичные панно Нади Леже
25 июня 2024, 22:19

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

В Дубну вернулись все 10 уникальных мозаичных панно художницы Нади Леже из коллекции портретов великих людей ХХ века. Их восстанавливали в дубненской мозаичной мастерской, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Последние четыре изображения – Льва Толстого, Зои Космодемьянской, Леонида Когана и Марселя Кашена – размещены на прежних местах, на аллее у ДК «Мир». Их реставрацией несколько месяцев занимался дубненский мозаичист Михаил Поляков. Он постарался максимально сохранить стиль автора, при этом добавив утраченные элементы», – отметили в администрации.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Теперь планируется реконструировать мозаичные портреты советских космонавтов, которые установлены на площади у ДК «Октябрь». Все работы рассчитывают завершить до октября, когда будет отмечаться 120-летие со дня рождения Леже.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

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#подмосковье
#московская область
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Любимый скульптор Сталина: выставка Сергея Конёнкова открывается в Серпухове
В Серпухове откроется выставка «Конёнков. Пророк и гениальный скульптор»
25 июня 2024, 18:47

Фото: Серпуховский историко-художественный музей

3 июля в Серпухове свои двери откроет выставка, посвященная 150-летию скульптора, Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской премии и Государственной премии СССР Сергея Тимофеевича Конёнкова.
На выставке «Конёнков. Пророк и гениальный скульптор» будут представлены 28 скульптур из коллекции Серпуховского историко-художественного музея и Третьяковской галереи. Также впервые будет экспонироваться уникальная графика из собрания правнука Сергея Тимофеевича Конёнкова.

В новом выставочном пространстве Серпуховского музея — галерее «Каретный сарай» — будут работы великого мастера, в которых отражены античные мифы, сказки и былины, люди и судьбы.

Также выставка предоставляет возможность увидеть «Космогонии» Конёнкова — графика из частного собрания, которая никогда раньше не представлялась. Рисунки на темы Библии и Апокалипсиса — зашифрованные пророческие послания современникам и потомкам, о которых знал только близкий круг, Эйнштейн и Сталин. При жизни Конёнков запретил публиковать космогонии.

Выставка раскрывает Сергея Конёнкова, который был любимым скульптором Сталина, с неожиданной стороны. Мастер умер в 97 лет. До конца дней он занимался теософией, космизмом, пытался расшифровать «Апокалипсис».

Куратором выставки стала заведующая отделом редакционно-издательской деятельности, Член Ассоциации искусствоведов (АИС) Мария Трошина.
Выставка продолжится до 10 ноября 2024 года.

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Названы участники VII Фестиваля классической музыки «Лето. Музыка. Музей»
25 июня 2024, 18:36

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Фестиваль классической музыки на открытом воздухе «Лето. Музыка. Музей» в этом году откроется 3 июля и завершится 7 июля. По традиции он будет проходить в государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим», сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Нынешний фестиваль посвящён «Русским сезонам» Сергея Дягилева. На сцену выйдут пианист Николай Луганский, скрипач Павел Милюков, виолончелист Александр Рамм, ансамбль солистов оперной труппы, хор и оркестр Большого театра. Резидент фестиваля – Государственный оркестр им. Светланова. В концертах также примет участие Российский национальный оркестр», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В первый фестивальный день прозвучат Концерт №1 для фортепиано с оркестром си-бемоль минор П.И. Чайковского, «Прелюдия к послеполуденному отдыху фавна» Клода Дебюсси, «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь» Александра Бородина, сюита из балета «Жар-птица» Игоря Стравинского.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

«Лето. Музыка. Музей» – ежегодный фестиваль классической музыки, объединяющий талантливых российских музыкантов. Художественный руководитель фестиваля – Дмитрий Юровский, президент — народный артист России, художественный руководитель Московской областной филармонии Максим Дунаевский.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Найти программу и приобрести билеты можно на сайте музея.

Фестиваль проводится в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

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«Великий оратор»: В Петербурге памятник Анатолию Кони готов к открытию
В Санкт-Петербурге откроется памятник юристу Анатолию Кони
25 июня 2024, 16:04

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

В Санкт-Петербурге установлен и готов к открытию памятник юристу и общественному деятелю Анатолию Кони. Он украсит площадь у Российской национальной библиотеки, сообщает «Петербургский дневник».
Образец искусства открывается в рамках Международного юридического форума.

Анатолий Кони был одним из самых известных судебных ораторов Российской Империи. В свое время, будучи прославленным юристом, возглавил суд присяжных заседателей и вынес оправдательный приговор Вере Засулич, ярой революционерке. Ему удалось убедить слушателей в правоте ее доводов, за что юрист надолго попал в опалу от высокопоставленных чиновников.

Однако Кони продолжил свою юридическую практику и даже расследовал крупнейшие уголовные дела, например, о крушении императорского поезда, о гибели летом 1894 года парохода «Владимир».

В администрации района рассказали, что в том же месте, перед фасадом библиотеки, вскоре появится памятник реформатору и общественному деятелю Юрию Сперанскому.

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В Шаховской библиотеке организовали детский квест по сказкам
25 июня 2024, 13:51

Фото: Татьяна Рунова

Квест по сказкам с загадками и викторинами провели в детском отделении Шаховской библиотеки для ребят из лагеря дневного пребывания «Солнышка» на базе местной гимназии, передаёт корреспондент Татьяна Рунова.
«Мы провели с детьми игровую программу «Я, ты, он, она — вместе целая страна». Это литературный круиз по долине сказок», — рассказала заведующая детским отделом библиотеки Елена Зименкова.
В ходе квеста ребята побывали в гостях у Бедокурки и Бабы Яги, отгадывали литературные загадки и загадки-обманки, выполняли различные задания.

Отмечается, что такие занятия в игровой форме сотрудники Шаховской библиотеки проводят достаточно часто: сказки помогают развивать воображение ребёнка, способствуют интеллектуальному и эмоциональному росту.

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В Подмосковье прошла премьера композиции «Сказка о царе Салтане»
25 июня 2024, 12:11

Фото: istockphoto / ChiccoDodiFC

Московская областная филармония представила премьеру музыкально-литературной композиции «Сказка о царе Салтане». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Премьера прошла во Дворце культуры «Яуза» городского округа Мытищи 24 июня.

«Знакомая с детства поэзия, красочный мультимедийный видеоряд и яркая музыка Н. А. Римского-Корсакова в исполнении симфонического оркестра Московской областной филармонии «Инструментальная капелла» под управлением заслуженного артиста России Виктора Луценко погрузила зрителей в мир пушкинских сказок. В роли рассказчика выступил российский актер театра и кино Михаил Полицеймако», — поделились в пресс-службе.

В общей сложности первыми увидели постановку 840 жителей Подмосковья. Стоит отметить, что мероприятие было посвящено 225-летнему юбилею со дня рождения А. С. Пушкина.

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