Мастер-класс по цветам из бумаги прошёл в Подхоженском СДК для детей

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды
Красивый и интересный мастер - класс прошёл в Подхоженском СДК для детей «Цветы из цветной бумаги». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды.
Самодельные поделки в виде цветов всегда вызывают приятные эмоции и восхищение. Возможно, это связано с тем, что они напоминают нам о тепле и аромате живых цветов.
Бумажные цветы — это прекрасный способ украсить интерьер, создать декор или подготовить оригинальный подарок. Каждый ребёнок вложил в свой цветок частичку души, и это доставило им огромное удовольствие. Все работы получились уникальными и красивыми.
Читайте также:
В Серебряных Прудах прошел традиционный праздник «Люблю березу русскую»
Дети из школьного лагеря Серебряных Прудов поставили химические опыты
В Подмосковье прошли учения по отработке действий при ликвидации последствий ДТП
«Цветы — один из самых популярных объектов для творчества. Как здорово уметь создавать что-то красивое и оригинальное своими руками! Это помогает развивать чувство вкуса, воображение и творческое мышление. На мероприятии ребята учились делать цветы из цветной бумаги. Для этого им понадобились только ножницы, бумага, клей и желание создать что-то яркое и красивое. Из таких бумажных цветов можно составить настоящий букет, который станет прекрасным подарком для мамы или бабушки», — поделились в пресс-службе.
Бумажные цветы — это прекрасный способ украсить интерьер, создать декор или подготовить оригинальный подарок. Каждый ребёнок вложил в свой цветок частичку души, и это доставило им огромное удовольствие. Все работы получились уникальными и красивыми.
Читайте также:
В Серебряных Прудах прошел традиционный праздник «Люблю березу русскую»
Дети из школьного лагеря Серебряных Прудов поставили химические опыты
В Подмосковье прошли учения по отработке действий при ликвидации последствий ДТП
Мира Полтева