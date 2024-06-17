Дети из школьного лагеря Серебряных Прудов поставили химические опыты

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серебряные Пруды
Ребята из пришкольного лагеря в Серебряных Прудах получили возможность выступить в роли учёных-химиков. Они занялись экспериментированием в Центральном доме культуры города, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Баночки, колбочки, растворы – всё это так манит и завораживает юных исследователей! Дети стали не только зрителями, но и исполнителями демонстрационных опытов. Ребят провели такие опыты, как «море в тарелке», «невидимые чернила», «конфетная радуга» и «палитра плотности». Они смогут повторить их даже дома», – говорится в сообщении.Как отметили в администрации, из любознательных детей могут вырасти замечательные учёные и настоящие исследователи.
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Лора Луганская