В Серебряных Прудах прошел традиционный праздник «Люблю березу русскую»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды
Дети села Мочил приняли участие в традиционном празднике «Люблю березу русскую». об этом сообщил апресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды.
По традиции в Мочильском СДК прошёл праздник русской берёзы – символа нашей Родины – России, который называется «Люблю берёзу русскую». Этот праздник существует на Руси издавна. В эти дни люди чествуют берёзу, дарят ей подарки, плетут венки, водят вокруг неё хороводы, поют песни и устраивают весёлый пир.
«На нашем празднике гости радовались и веселились. Участники мероприятия узнали историю праздника, отгадывали загадки, играли в русские народные игры, пели песни и частушки и танцевали. Они вспомнили, какую пользу берёза приносит человеку, узнали о её свойствах и о том, что она является символом добра и красоты, а также символом родной земли», — подчеркнули в пресс-службе.
Праздник прошёл ярко и динамично, оставив в сердцах детей чувство гордости за свой родной край и удивительную природу своей страны.
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