Мастер-классы, арт-объекты, ярмарка: Что было на фестивале «RUS_СВЕТ» в Красногорске

Фото: Радио 1
9-10 августа на набережной Павшинской поймы в Красногорске прошел Международный фестиваль современной этнической культуры «RUS_СВЕТ», который стал большим и значимым событием.
Основная задача фестиваля была сформулирована организаторами так: помочь этическим исполнителям стать более заметными на эстраде.
На фестиваль приехали художники и музыканты из 23 регионов России, а также зарубежные гости: из Замбии, Индии, Китая, Ливана, Абхазии, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана.
Всех их объединило любовь к искусству.
Фото: Радио 1
Также на территории фестиваля были различные площадки с мастер-классами, среди которых было изготовление ковров техникой «тафтинг».
Также корреспонденту «Радио 1» удалось побывать на мастер-классе по плетению бисером.
На территории всего фестиваля располагались различные арт-объекты. Например, один из них — картина художницы из Китая Бянь Мэйсин, которая приехала в Россию впервые. Она поделилась с корреспондентом «Радио 1» своими эмоциями, подчеркнув, что ей очень нравится российское лето, и что ее вдохновляют повседневные явления, в которых всегда можно заметить что-то удивительное.
Фото: Радио 1
Другой арт-объект напоминал солнце и находился прямо на берегу реки.
Для интересовавшихся народными и художественными промыслами, авторской одеждой, украшениями, гастрономическими брендами разных регионов России и других стран прошла креативная ярмарка, на которой можно было все попробовать, померить и приобрести.
Фото: Радио 1
Все активности сопровождались музыкой, звучащей не только с главной сцены, но и из разных других павильонов.
Фото: Радио 1
Фото: Радио 1
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На фестиваль приехали художники и музыканты из 23 регионов России, а также зарубежные гости: из Замбии, Индии, Китая, Ливана, Абхазии, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана.
Всех их объединило любовь к искусству.
Фото: Радио 1
Также на территории фестиваля были различные площадки с мастер-классами, среди которых было изготовление ковров техникой «тафтинг».
«Мы проводим мастер-класс — делаем ковры ручной работы с помощью пистолета. Это называется тафтинг. В пистолет вправляется пряжа, и мы делаем шедевр. Кто-то делает свой рисунок, кто-то берет уже готовый. Тафтинг — старая техника, которая получила популярность во времена коронавируса, когда людям нечего было делать. Кто-то выложил видео в социальные сети, как делает ковер пистолетом, и вот все начали этим заниматься», — рассказала корреспонденту «Радио 1» основатель мастерской тафтинговых ковров Юлия Юпитер.Фото: Радио 1
Также корреспонденту «Радио 1» удалось побывать на мастер-классе по плетению бисером.
«Мы проводим мастер-классы для деток, хотя и у взрослых это тоже вызывает интерес и фурор. Мы делаем из глины различные поделки, из бисера плетем браслеты и кулоны, делаем открытки. Все это для того, чтобы показать, что и своими руками можно делать классные проекты, которые возможно монетизировать. И любое хобби может стать не просто проектом, а чем-то таким, на чем можно зарабатывать деньги. У деток получается лучше, чем у взрослых, потому что они не тормозят свою фантазию», — рассказала федеральный координатор развития молодежного предпринимательства «Я в деле» Алёна Фофина.Фото: Радио 1
На территории всего фестиваля располагались различные арт-объекты. Например, один из них — картина художницы из Китая Бянь Мэйсин, которая приехала в Россию впервые. Она поделилась с корреспондентом «Радио 1» своими эмоциями, подчеркнув, что ей очень нравится российское лето, и что ее вдохновляют повседневные явления, в которых всегда можно заметить что-то удивительное.
Фото: Радио 1
Другой арт-объект напоминал солнце и находился прямо на берегу реки.
«На нашем креативном творческом пространстве мы создаем солнце, в центре будет зеркало, это отражение нас, а еще отражением души являются глаза. Поэтому лейтмотивом нашей композиции является взгляд на будущее. У нас 6 художников из разных регионов России, также есть наши друзья — белорусы. У каждого художника свой сегмент, они расписывают по своему эскизу свой сегмент, и все это цельно получается, потому что все мы смотрим в одном направлении», — поделилась руководитель арт-зоны фестиваля Елена Борисова.Фото: Радио 1
Для интересовавшихся народными и художественными промыслами, авторской одеждой, украшениями, гастрономическими брендами разных регионов России и других стран прошла креативная ярмарка, на которой можно было все попробовать, померить и приобрести.
Фото: Радио 1
Все активности сопровождались музыкой, звучащей не только с главной сцены, но и из разных других павильонов.
Фото: Радио 1
«Через искусство на протяжении веков из поколения в поколение передаются духовные ценности. В нём, как в ДНК, хранится информация о драматических событиях и великих победах. Это нить, связывающая прошлое, настоящее и будущее», — высказался генеральный директор холдинга «Европейская медиагруппа», основатель радиостанции «Калина Красная» Роман Емельянов.
Фото: Радио 1
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Анастасия Бондарева