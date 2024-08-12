Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Культура/ Мастер-классы, арт-объекты, ярмарка: Что было на фестивале «RUS_СВЕТ» в Красногорске

Мастер-классы, арт-объекты, ярмарка: Что было на фестивале «RUS_СВЕТ» в Красногорске

Фестиваль «RUS_СВЕТ» в Красногорске устроил настоящей праздник на берегу реки
12 августа 2024, 16:59
Фото: Радио 1

Фото: Радио 1

9-10 августа на набережной Павшинской поймы в Красногорске прошел Международный фестиваль современной этнической культуры «RUS_СВЕТ», который стал большим и значимым событием.
Основная задача фестиваля была сформулирована организаторами так: помочь этическим исполнителям стать более заметными на эстраде.
На фестиваль приехали художники и музыканты из 23 регионов России, а также зарубежные гости: из Замбии, Индии, Китая, Ливана, Абхазии, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана.


Всех их объединило любовь к искусству.
Фото: Радио 1

Также на территории фестиваля были различные площадки с мастер-классами, среди которых было изготовление ковров техникой «тафтинг».
«Мы проводим мастер-класс — делаем ковры ручной работы с помощью пистолета. Это называется тафтинг. В пистолет вправляется пряжа, и мы делаем шедевр. Кто-то делает свой рисунок, кто-то берет уже готовый. Тафтинг — старая техника, которая получила популярность во времена коронавируса, когда людям нечего было делать. Кто-то выложил видео в социальные сети, как делает ковер пистолетом, и вот все начали этим заниматься», — рассказала корреспонденту «Радио 1» основатель мастерской тафтинговых ковров Юлия Юпитер.
Фото: Радио 1

Также корреспонденту «Радио 1» удалось побывать на мастер-классе по плетению бисером.

«Мы проводим мастер-классы для деток, хотя и у взрослых это тоже вызывает интерес и фурор. Мы делаем из глины различные поделки, из бисера плетем браслеты и кулоны, делаем открытки. Все это для того, чтобы показать, что и своими руками можно делать классные проекты, которые возможно монетизировать. И любое хобби может стать не просто проектом, а чем-то таким, на чем можно зарабатывать деньги. У деток получается лучше, чем у взрослых, потому что они не тормозят свою фантазию», — рассказала федеральный координатор развития молодежного предпринимательства «Я в деле» Алёна Фофина.
Фото: Радио 1

На территории всего фестиваля располагались различные арт-объекты. Например, один из них — картина художницы из Китая Бянь Мэйсин, которая приехала в Россию впервые. Она поделилась с корреспондентом «Радио 1» своими эмоциями, подчеркнув, что ей очень нравится российское лето, и что ее вдохновляют повседневные явления, в которых всегда можно заметить что-то удивительное.
Фото: Радио 1

Другой арт-объект напоминал солнце и находился прямо на берегу реки.

«На нашем креативном творческом пространстве мы создаем солнце, в центре будет зеркало, это отражение нас, а еще отражением души являются глаза. Поэтому лейтмотивом нашей композиции является взгляд на будущее. У нас 6 художников из разных регионов России, также есть наши друзья — белорусы. У каждого художника свой сегмент, они расписывают по своему эскизу свой сегмент, и все это цельно получается, потому что все мы смотрим в одном направлении», — поделилась руководитель арт-зоны фестиваля Елена Борисова.
Фото: Радио 1

Для интересовавшихся народными и художественными промыслами, авторской одеждой, украшениями, гастрономическими брендами разных регионов России и других стран прошла креативная ярмарка, на которой можно было все попробовать, померить и приобрести.
Фото: Радио 1

Все активности сопровождались музыкой, звучащей не только с главной сцены, но и из разных других павильонов.
Фото: Радио 1

«Через искусство на протяжении веков из поколения в поколение передаются духовные ценности. В нём, как в ДНК, хранится информация о драматических событиях и великих победах. Это нить, связывающая прошлое, настоящее и будущее», — высказался генеральный директор холдинга «Европейская медиагруппа», основатель радиостанции «Калина Красная» Роман Емельянов.

Фото: Радио 1

Читайте также:

«Единение с природой»: Как прошел этнический фестиваль «RUS_СВЕТ» в Красногорске

В Красногорске состоится фестиваль этнической культуры «RUS_СВЕТ»

«Под открытым небом»: в Зарайске пройдет «Праздник Изразца», программа фестиваля
#деньги
#фестиваль
#солнце
#искусство
#реки
#праздник
#ярмарка
#лето
#радио
#художники
#музыканты
#видео
#техника
#ценности
#фото
#картина
#пистолет
#любовь
#будущее
#социальные сети
#глаза
#проекты
#программа
#свет
#информация
#площадки
В Волоколамске покажут реконструкцию похода дружины Александра Невского
12 августа 2024, 17:17

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г. о.

Волоколамск вновь станет частью масштабного проекта «Александрова дорога». На рабочем совещании в администрации городского округа обсудили проведение на территории города исторической реконструкции конного похода дружины Александра Невского.
В этом году проект посвящён 300-летию со Дня перенесения мощей Святого благоверного князя Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Торжественные мероприятия пройдут в восьми городах России, в том числе в Волоколамске. Исторические программы расскажут гостям о жизни двух великих исторических личностей – Александра Невского и Петра Великого. У нас фестиваль состоится в эту субботу, 17 августа. Он пройдёт в музейно-выставочном комплексе «Волоколамский Кремль в историческом центре города», – рассказала замглавы Волоколамского городского округа Марина Марнова.
Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г. о.

В совещании участвовали работники культуры, представители Волоколамского благочиния, сотрудники администрации. Они обсудили маршрут похода, число участников, проведение концертной программы и другие вопросы, связанные с мероприятием.

Читайте также:

В Волоколамске в День железнодорожника наградили лучших работников

Волоколамские школьники сшили для участников СВО плащ-палатки

Под Волоколамском завершают съёмки семейного фильма «Поле чудес»
#волоколамск
#реконструкция
#фестиваль
#культура
#подмосковье
#московская область
#история
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Единение с природой»: Как прошел этнический фестиваль «RUS_СВЕТ» в Красногорске
Фестиваль «RUS_СВЕТ» в Красногорске объединил творческих людей со всего мира
12 августа 2024, 16:28

9-10 августа набережная Павшинской поймы в Красногорске стала большой праздничной площадкой Международного фестиваля современной этнической культуры «RUS_СВЕТ».
«RUS_СВЕТ в Подмосковье» — новый проект АНО «Центр креативных индустрий «Новый Город»» и Федерального агентства Россотрудничество, направлен на возрождение и продолжение этнических традиций народов России, стран БРИКС, СНГ. В рамках проекта национальные традиции гармонично переплетаются с современным творчеством, главной целью которого является создание международного ежегодного события-бренда на территории стран БРИКС.


Фото: Радио 1

9 и 10 августа на территории набережной Павшинской поймы собирались участники, художники и музыканты, из 23 регионов России и зарубежных стран: Замбии, Индии, Китая, Ливана, Абхазии, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана.

«Подмосковье снова становится крупной международной площадкой, где молодые и талантливые ребята в атмосфере свободного творчества расскажут об этнических традициях народов России, стран БРИКС и СНГ», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
Фото: Радио 1

Организаторы мероприятия рассказали корреспонденту «Радио 1», что название «RUS_СВЕТ» означает рассвет возможностей, рассвет таланта, и основная задача фестиваля — помочь этическим исполнителям стать более заметными на эстраде.

«Первый такой фестиваль прошел в прошлом году во Владивостоке, второй фестиваль проходит здесь, в Красногорске. И он собрал 22 исполнителя современной этнической музыки, более 17 ребят из разных уголков нашей страны и других стран. Они презентуют общий трек от всех этнических народов. Нам очень приятно, что фестиваль поддерживают крупные медийные личности, артисты», — поделилась организатор фестиваля Ирина Быкова.

Она дополнила, что площадку выбирали долго, но когда пришли на Павшинскую пойму, сразу поняли, что нужно останавливаться именно здесь.

«Солнце, вода, единение с природой — это ведь и есть главная цель фольклора», — отметила Быкова.
Фото: Радио 1

Найти себе занятие по душе смог каждый гость фестиваля, потому что программа была самая разнообразная: открытый кинопоказ х/ф «Чебурашка» при поддержке социально-культурного проекта «Территория КИТ» и компании «Централ Партнершип», спектакли детских театров областного фестиваля «За гранью софитов» и уличных театров из разных регионов страны, серия мастер- классов и игр от Всероссийского проекта «Я в Деле», Центра Тульской городской игрушки, Hobby Games, Geek Puzzle, участие в турнирах по русским шахматам от Федерации таврелей России, создание открыток из переработанной бумаги, лоскутное шитьё, роспись пряников, плетение фенечек и многое другое.

«Проект большой и значимый. Многие организаторы сами из Красногорска. Я тоже. Мы знакомы со всеми окрестностями, как и основной наш руководитель Михаил Иванов. Для нас это очень ответственно: порадовать жителей и гостей из других стран, чтобы приглашенные артисты остались с положительными эмоциями. Задумывалось так, чтобы участники, жители, гости все были максимально включены в мероприятие, чтобы это было интересно. Мы рады, что фестиваль объединяет страны БРИКС и СНГ. Когда ты смотришь на поток приехавших делегаций, тебя переполняет гордость и большая ответственность», — сказала организатор фестиваля, уроженка Красногорска, Татьяна Осипова.

Фото: Радио 1

Двухдневная программа объединила более 40 партнерских площадок с обрядовыми играми и иммерсивными спектаклями, мастер-классами, спортивными турнирами, музыкальными площадками и модными показами. На главной сцене состоялись телевизионный конкурс этнической музыки и концерт с участием артистов VK Records, телеканала Russian Music Box, радиостанции «Калина Красная», HiFi- стриминг ЗВУК и Стендап Лиги Молодёжи Москвы.

«Такие мероприятия очень важны, потому что, если посмотреть на людей, которые принимают участие, то они все разные. Но творчество соединяет нас вместе. Очень важно организовывать такие мероприятия, потому что мы понимаем друг друга и узнаем что-то новое», — поделилась участница фестиваля из Замбии.
Фото: Радио 1

Заместитель руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Дмитрий Поликанов отметил, что культурное разнообразие — это безусловная ценность площадки БРИКС, и есть элементы, которые объединяют народы и позволяют синтезировать особый культурный код.

Читайте также:

«Под открытым небом»: в Зарайске пройдет «Праздник Изразца», программа фестиваля

В Красногорске состоится фестиваль этнической культуры «RUS_СВЕТ»

Звёзды 90-х дадут в Подмосковье благотворительный концерт в пользу жителей Курска
#подмосковье
#вода
#конкурс
#фестиваль
#солнце
#праздник
#концерт
#игрушки
#радио
#художники
#музыканты
#проект
#творчество
#фото
#традиции
#город
#страны
#жители
#мероприятия
#компании
#программа
#министр
#свет
#площадки
#екатерина швелидзе
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Под Волоколамском завершают съёмки семейного фильма «Поле чудес»
09 августа 2024, 17:16

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г. о.

В Волоколамском городском округе завершаются съёмки детского фильма «Поле чудес». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Семейное кино о детской дружбе, взаимоотношениях со взрослыми и о тайнах снимают в деревне Ожогино. По сюжету компания детей каждый год проводит лето в старом дачном посёлке. У ребят есть собственный тайный штаб на кукурузном поле, а также легенда, которая гласит, что недалеко от посёлка зарыт клад с сокровищами бежавшей от Наполеона княгини», – рассказали в пресс-службе.
Именно это кукурузное поле привлекло внимание кинематографистов и занимает центральное место в фильме. Как рассказала продюсер фильма Катерина Михайлова, Ожогино подходило съёмочной группе по всем параметрам. Это красивое, спокойное, зелёное место.

Читайте также:

Учительница из Волоколамска выиграла конкурс на премию губернатора

В Волоколамске в День железнодорожника наградили лучших работников

Волоколамские школьники сшили для участников СВО плащ-палатки
#волоколамск
#фильм
#кино
#дети
#семья
#съёмки
#картина
#подмосковье
#московская область
#поле
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Звёзды 90-х дадут в Подмосковье благотворительный концерт в пользу жителей Курска
В усадьбе Гребнево 10 августа состоится благотворительный концерт
09 августа 2024, 17:10

Фото: пресс-служба усадьбы Гребнево

Благотворительный концерт звёзд 90-х состоится в субботу, 10 августа, на Большой сцене подмосковной усадьбы Гребнево, сообщает пресс-служба усадьбы.
«Для зрителей выступят Рома Жуков, Александр Айвазов, Андрей Ковалёв, группа «Восток», и ВИА «Здравствуй, песня!», — говорится в сообщении.
Вход на концерт бесплатный, на мероприятии будет организован сбор средств в помощь пострадавшим жителям Курской области. Концерт начнётся в шесть вечера.

Доехать до усадьбы Гребнево общественным транспортом можно двумя способами: на электричке с Ярославского вокзала до станции Фрязино пассажирская, а затем на местном автобусе №43 до остановки «Усадьба Гребнево» или с автовокзала у станции метро «Щёлковская» автобусом №361 до автостанции в городе Фрязино, а оттуда — также на автобусе №43 до остановки «Усадьба Гребнево».

Доехать до усадьбы на машине можно по Ярославскому или Щёлковскому шоссе до города Фрязино, во Фрязине следовать по проспекту Мира до поворота на Фабричную улицу и по ней прямо до усадьбы.

Читайте также:

Гостей фестиваля «Единство» в Раменском ждут стихи, йога и мастер-классы

В Петербурге отметят День физкультурника в рамках шоу «Поющие мосты»

«Под открытым небом»: в Зарайске пройдет «Праздник Изразца», программа фестиваля
#концерт
#благотворительная акция
#благотворительность
#звёзды
#усадьба гребнево
#фрязино
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Гостей фестиваля «Единство» в Раменском ждут стихи, йога и мастер-классы
09 августа 2024, 16:46

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Масштабный семейный фестиваль «Единство» проведут в Раменском парке 29 августа, для гостей приготовили различные активности на семи тематических площадках, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Открытие праздника состоится на площадке «Лира», там же пройдёт танцевально-поэтический перфоманс и концерт, в котором приму участие разные исполнители, в том числе — финалистка популярных телепроектов Ангелина Сергеева», — говорится в сообщении.
На литературной площадке фестиваля будут выступать местные поэты под аккомпанемент ханга. Прочесть свои стихи смогут и гости фестиваля — в рамках «открытого микрофона» площадку предоставят всем желающим.

На фестивале также будет работать площадка, где проведут сеанс медитации и трансформационную игру. В других тематических зонах посетителей ждут занятия йогой, полезные и творческие мастер-классы, кроме того, можно будет проконсультироваться у нутрициолога, психолога и других экспертов. А одна из площадок будет посвящена подготовке к родам и восстановлению после них.

Фестиваль откроется в 14:00 и будет работать до девяти вечера.

Читайте также:

В Петербурге отметят День физкультурника в рамках шоу «Поющие мосты»

«Под открытым небом»: в Зарайске пройдет «Праздник Изразца», программа фестиваля

На фестивале под Можайском представят реконструкцию Бородинского сражения
#раменское
#фестиваль
#раменский городской округ
#культура
#мероприятия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Петербурге отметят День физкультурника в рамках шоу «Поющие мосты»
09 августа 2024, 15:54

Фото: iStock/OlyaSolodenko

В Санкт-Петербурге в четь Дня физкультурника разведу Дворцовый мост под спортивный плейлист в рамках звукового шоу «Поющие мосты».
Отмечается, что в честь праздника в эту субботу в историческом парке Россия запланирована большая программа, где в том числе «Петербургский дневник» представит новый документальный фильм «Неолимпийские игры».

До этого «Известия» писали о традициях праздника, одним из основных традиций которого является проведение спортивных мероприятий и фестивалей, где люди могут приобщиться к спорту и здоровому образу жизни. Традиционно праздник отмечается спортсменами, тренерами, учителями физкультуры, студентами профильных вузов и колледжей и всеми гражданами, которые придерживаются здорового образа жизни.

Ранее сообщалось, что в Зарайске Московской области пройдёт яркое мероприятие, ставшее уже традицией летнего периода — «Праздник Изразца».

Читайте также:

«Под открытым небом»: в Зарайске пройдет «Праздник Изразца», программа фестиваля

На фестивале под Можайском представят реконструкцию Бородинского сражения

В Апрелевке отметили День города
#россия
#праздник
#программа
#люди
#спорт
#санкт-петербург
#культура
#день физкультурнира
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Под открытым небом»: в Зарайске пройдет «Праздник Изразца», программа фестиваля
«Праздник Изразца» отметят в Зарайске 10 и 11 августа: программа
09 августа 2024, 12:27

Фото: музей-заповедник «Зарайский кремль»

10 и 11 августа в Зарайске пройдет яркое мероприятие, ставшее уже традицией летнего периода — «Праздник Изразца». Площадка объединит не только современных художников, но и неравнодушных к искусству и творчеству людей.
Программа фестиваля очень разнообразная: показ мод, выставки, мастер-классы по гончарному и художественному ремеслу, перфомансы, общение с авторами и мастерами, музыкальные концерты, создающие симфонию из самых разных инструментов, среди которых ханги, язычковые барабаны, этнические флейты, шумовая перкуссия, акустическая гитара. Судя про всеми вышеперечисленному, каждый человек сможет найти себе занятие по душе.

Фото: музей-заповедник «Зарайский кремль»

Организаторы праздника рассказали корреспонденту «Радио 1», что мероприятие проходит уже в третий раз, и всегда собирает большое количество гостей, которые делятся своими положительными впечатлениями.

«Эмоции посетителей были всегда самые радостные. Каждый раз мы старались удивлять, придумывали что-то новое как в мастер-классах, так и в концертной программе, этим вызывая большой интерес гостей к нашему празднику. Даже выставка художественного стекла, дерева и керамики, которая работает во время праздника на территории кремля под открытым небом, каждый раз удивляет посетителей: и художники, состав которых всегда обновляется, стараются привозить недавно созданные работы. Все мастер-классы построены на креативной и увлекательной работе, все дети и даже взрослые с большим интересом и азартом принимают в них участие», — поделились организаторы.

Также они завили, что впервые праздник будет проходить два дня, и в нем примут участие более 50 профессиональных художников-мастеров.

Фото: музей-заповедник «Зарайский кремль»

«Праздник проходит в рамках Года семьи, поэтому мы готовим несколько мастер-классов с символикой Года семьи. Второй день праздника полностью посвящен детскому творчеству: будет работать площадка «Игра в глину», площадка «Дети — детям», на которой мастер-класс проведут дети из керамических студий, и даже впервые на территории кремля пройдет выставка «Юность Гжели» под открытым небом!» — добавили сотрудники Зарайского музея.

Специальным гостей арт-выходного «Праздник Изразца» станет художник из Чебоксар Михаил Садовников — лауреат и дипломат многочисленных российских и международных выставок и конкурсов. Видеозаписи перформанса Михаила Садовникова, посвященные танцам глины на круге, набирают миллионы просмотров в социальных сетях, а на «Празднике Изразца» в Зарайском кремле гости праздника это шоу увидят вживую.

Фото: музей-заповедник «Зарайский кремль»

Идея праздника, по словам организаторов, возникла в процессе работы над циклом выставок «Искусство в ремесле» совместно с художником-керамистом, членом Ассоциации художников декоративных искусств Московского союза художников Еленой Мач. Мероприятие пройдет под общим руководством директора музея Государственного музея-заповедника «Зарайский кремль» Кирилла Кондратьева.

Помимо основной программы, на празднике будут проходить квесты, в которых можно выиграть призы! Подробнее об активностях можно прочитать на официальном сайте музея-заповедника «Зарайский кремль».

Фото: музей-заповедник «Зарайский кремль»

Дата проведения: 10 и 11 августа 2024 года.
Вход свободный.

Читайте также:

В Павлово-Посадском округе проведут День физкультурника

Огненно-музыкальный фестиваль «Большая Волга» прошёл в Дубне

День святого Пантелеймона 9 августа: почему нельзя считать деньги и трудиться
#музей
#фестиваль
#дети
#искусство
#выставка
#праздник
#заповедник
#художники
#зарайский кремль
#фото
#игра
#семьи
#человек
#программа
#шоу
#сотрудники
#выставки
#эмоции
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Умер актер из «Тихого Дона»
Умер актер из фильма «Тихий Дон» Владимир Крашенинников
07 августа 2024, 21:47

Фото: istockphoto/NetPix

На 76-м году жизни скончался актер из фильма «Тихий Дон» Владимир Крашенинников. Об этом сообщили в театре «Свободное пространство».
«Не стало нашего дорогого друга и коллеги — скоропостижно скончался Владимир Крашенинников. В наших сердцах актер навеки останется примером безграничной преданности профессии», — сказано на сайте культурного учреждения.

Актер театра и кино родился в Орле. До 1974 года учился в школе-студии МХАТ имени В. И. Немировича-Данченко (мастерская А. М. Карева). Затем выступал на сцене Московского драматического театра имени К. С. Станиславского. В театре «Свободное пространство» артист служил с 1985 года.

На экране Крашенинников появился в 1978 году. Известен по ролям в «Тихом Доне», где играл в 2015 году, «Женитьбе Белугина» и другим кинолентам.

Коллеги также отозвались о нем, как об оптимистичном, доброжелательном и жизнерадостном человеке.

Читайте также:

Умер заслуженный артист РСФСР Александр Гусев

Скончался актер из сериалов «Моя прекрасная няня» и «Кухня»

Российский театральный актер и певец Тимур Шивырев умер на 34-м году жизни
#россия
#актеры
#смерть
#звёзды
#кино
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Умер заслуженный артист РСФСР Александр Гусев
07 августа 2024, 19:20

Фото: istockphoto/izzzy71

На 75-м году жизни скончался заслуженный артист РСФСР Александр Гусев. Об этом сообщили в Мурманском областном кукольном театре, которому актер отдал более 40 лет. Гусев родился в Чапаевске Самарской области. Окончив Горьковское театральное училище, он переехал в Мурманск.
Принимал участие в детских и взрослых постановках. Гусева запомнили по образу Герострата в спектакле «Забыть Герострата», а также Камергера из «Голого короля». Кроме того, он был Генри Хиггинсом в «Пигмалионе» и Создателем из «Божественной комедии» Данте.

Гусев оставил след и в кинематографе, сыграв в картине «Морской узел» в 2002 году и офицера НКВД в сериале «Конвой PQ-17».

Читайте также:

Умер известный актер из «Глухаря»

Скончался актер из сериалов «Моя прекрасная няня» и «Кухня»

Российский театральный актер и певец Тимур Шивырев умер на 34-м году жизни
#россия
#звёзды
#смерть
#кино
#театр
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф