Международный кинофестиваль «Волоколамский рубеж» посвятили 80-летию Победы

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г. о.
В Подмосковье прошла торжественная церемония открытия XХ Международного фестиваля военно-патриотических фильмов «Волоколамский рубеж». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Волоколамского городского округа.
За 20 лет на фестивале были показаны фильмы из 59 стран ближнего и дальнего зарубежья – Европы, Азии, Австралии, Северной и Южной Америки, Африки. В роли ведущих на открытии фестиваля выступили актеры театра и кино Ирина Лачина и Егор Сальников. Основатель «Волоколамского рубежа», кинорежиссёр Клим Лаврентьев, пригласил коллег на праздник. Среди них – актёры театра и кино Ольга Хохлова, Ярослав Заргаров, автор приза Международного кинофестиваля «Волоколамский рубеж» Александр Рожников, главный герой сериала «Паутина» Олег Харитонов и многие другие.
На фестивале запланированы творческие вечера с участием актёров театра и кино, Пушкинский вечер в усадьбе Гончаровых в Яропольце и торжественное закрытие 16 ноября.
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«Наш киносмотр мы проводим, идя навстречу 80-летию Великой Победы. Зрителям покажут правдивые, наполненные глубоким смыслом военно-патриотические фильмы. Сейчас нам как никогда важно помнить историю страны. В этом юбилейном году в программе – четыре конкурса: игровых и документальных фильмов, фильмов о Донбассе и Новороссии, картин и очерков о спецоперации, снятых фронтовыми корреспондентами», – рассказала глава Волоколамского городского округа Наталья Козлова.
На фестивале запланированы творческие вечера с участием актёров театра и кино, Пушкинский вечер в усадьбе Гончаровых в Яропольце и торжественное закрытие 16 ноября.
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Лора Луганская