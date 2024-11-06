В Подмосковье в этом году выписали 8 млн электронных рецептов на льготные лекарства

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Жители Московской области с начала года оформили более 8 млн электронных рецептов на льготные лекарства. Такие данные привёл исполняющий обязанности министра здравоохранения Подмосковья Максим Максимов.
«Главное преимущество электронных рецептов – экономия времени на походе в поликлинику. Врач может скорректировать или продлить действующий рецепт на льготное лекарство на онлайн-примере. Всего с начала года в регионе оформили более 8 млн таких рецептов», – отметил Максимов.Как пояснили в региональном Минздраве, лечащий врач может продлить или скорректировать электронный рецепт во время онлайн-приёма. Пациенту, чтобы получить препарат, достаточно будет назвать свои данные в аптеке государственной сети «Мособлмедсервис».
Получить рецепт можно на приёме у врача или через интернет – с помощью телемедицинской консультации.
Записаться на такую консультацию можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», инфомат в поликлинике, через тел. 122, на приёме у лечащего врача или через чат-бот в Telegram.
Информация о выписанных рецептах хранится в личном кабинете пациента на региональном портале госуслуг «Здоровье».
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