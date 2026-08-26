Михаил Ефремов вернётся на театральную сцену вместе с сыном Никитой

26 августа 2026, 17:16

Ефремов и его сын вошли в актёрский состав «Вассы Железновой» в театре Михалкова

Михаил Ефремов (Фото: кадр из сериала «Фурцева. Легенда о Екатерине»)

Михаил Ефремов выйдет на сцену в новом спектакле театра «Мастерская 12» Никиты Михалкова. Как сообщает ТАСС, вместе с ним в постановке задействуют его сына Никиту.