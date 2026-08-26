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Михаил Ефремов вернётся на театральную сцену вместе с сыном Никитой

Ефремов и его сын вошли в актёрский состав «Вассы Железновой» в театре Михалкова
Михаил Ефремов (Фото: кадр из сериала «Фурцева. Легенда о Екатерине»)

Михаил Ефремов выйдет на сцену в новом спектакле театра «Мастерская 12» Никиты Михалкова. Как сообщает ТАСС, вместе с ним в постановке задействуют его сына Никиту.



Актёр примет участие в спектакле «Васса Железнова». В новом театральном сезоне «Мастерская 12» представит первую редакцию одноимённой трагедии Максима Горького, которую автор называл «пьесой о матери».

Режиссёром выступила Надежда Михалкова. Главную роль — Вассы Железновой — сыграет Ирина Розанова. В актёрский состав вошли Михаил Ефремов и его сын Никита.

Следует отметить, что первая редакция пьесы 1910 года редко появляется на театральных подмостках. В театре отмечают, что обращение к этому тексту позволяет по-новому осмыслить историю семьи, в которой деньги и власть разрушают родственные связи.

Ольга Щелокова

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