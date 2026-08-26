Стало известно, сколько платят Стасу Ярушину за выступление
Стало известно, сколько стоит выступление Стаса Ярушина и что он требует для комфорта.
Как сообщает Super, выступление Ярушина с командой обойдётся заказчику в 1,5 млн рублей. Программа состоит только из его песен. При этом концерт не ограничится хитами «Зомби» и «Нирвана» — Станислав записывает музыку с прошлого десятилетия, поэтому репертуара хватит.
К гонорару добавляют налог 15% (как для ИП), бытовой и технический райдеры. Певец просит гримёрку с душем и без посторонних. Из еды — гречка и рыба, хлеб не нужен: артист следит за углеводами.
Кроме того, организаторы обеспечивают едой девять человек из команды. Из дополнительных условий — вода, кофе, фрукты, лёгкие закуски и алкоголь. Главная сложность: для Ярушина и музыкантов нужна парковка на семь мест.
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