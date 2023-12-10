Михалков обматерил противников сериала «Слово пацана»

Фото: сайт Кремля
Режиссер Никита Михалков выразил недоумение по поводу призывов запретить сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте».
В беседе с ТАСС он подчеркнул, что проект основан на реальных событиях и поднимает важные для зрителей темы. По его мнению, важно показывать такие материалы любой аудитории, чтобы люди могли понимать прошлое и извлекать уроки.
Михалков также прокомментировал беспокойство о возможном негативном влиянии сериала на детей, отметив, что ответственность за воспитание лежит на родителях.
Он выразил убеждение, что если дети, посмотрев на это, станут как антагонисты, то это говорит о недостаточном контроле со стороны родителей. Постановщик призвал уметь говорить и слушать правду, чтобы извлекать уроки из прошлого.
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Михалков также прокомментировал беспокойство о возможном негативном влиянии сериала на детей, отметив, что ответственность за воспитание лежит на родителях.
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Артем Кузьмин