Михалков обвинил Запад в обмане украинской молодежи

Сергей Михалков (фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)
Российский народный артист Никита Михалков заявил, что Запад обманул два поколения молодых украинцев и подстрекает их против России. Высказывания Михалкова цитирует РИА Новости.
На пресс-конференции в Сербии Михалков заявил, что Россия ощущала себя старшим братом Украины, думая об установлении между странами прекрасных отношений. Но в то же время американцы и британцы ежедневно работали с украинскими детьми и школами.
Ранее Михалков дал совет деятелям культуры, покинувшим Россию: «Они должны ругать свою страну, и это их право, но тогда не надо жаловаться, что им, уехав, не так легко жить».
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«Выросло два поколения людей, которые никогда не поймут, что русские и украинцы – это один народ. Их обманули, как обманули нас. Это непростительная ошибка, но она случилась», – отметил он.
Ранее Михалков дал совет деятелям культуры, покинувшим Россию: «Они должны ругать свою страну, и это их право, но тогда не надо жаловаться, что им, уехав, не так легко жить».
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Александр Климов