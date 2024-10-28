Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Культура/ Михалков обвинил Запад в обмане украинской молодежи

Михалков обвинил Запад в обмане украинской молодежи

Михалков заявил об обмане Западом двух поколений молодежи на Украине
28 октября 2024, 00:34
Сергей Михалков (фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

Сергей Михалков (фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

Российский народный артист Никита Михалков заявил, что Запад обманул два поколения молодых украинцев и подстрекает их против России. Высказывания Михалкова цитирует РИА Новости.
На пресс-конференции в Сербии Михалков заявил, что Россия ощущала себя старшим братом Украины, думая об установлении между странами прекрасных отношений. Но в то же время американцы и британцы ежедневно работали с украинскими детьми и школами.

«Выросло два поколения людей, которые никогда не поймут, что русские и украинцы – это один народ. Их обманули, как обманули нас. Это непростительная ошибка, но она случилась», – отметил он.



Ранее Михалков дал совет деятелям культуры, покинувшим Россию: «Они должны ругать свою страну, и это их право, но тогда не надо жаловаться, что им, уехав, не так легко жить».

Читайте также:

Прилепин, Хабенский, Михалков: Путин обновил состав совета по культуре и искусству

Никита Михалков ответил на обвинения в доносе на осужденную Беркович*

Михалков высказался о покинувших Россию талантливых артистах
#россия
#сербия
#украина
#сша
#великобритания
#молодёжь
#школы
#дети
В Жуковском открывается областная выставка-конкурс «Жуковское притяжение»
25 октября 2024, 21:44

Фото: пресс-служба администрации г. о. Жуковский

Во Дворце культуры Жуковского 28 октября открывается Московская областная выставка-конкурс «Жуковское притяжение». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Выставка ежегодно проводится для обучающихся детских художественных школ, художественных отделений ДШИ и художественных студий Московской области в возрасте от 9 до 18 лет.
«На конкурс представлено 414 работ в 12 номинациях и четырёх возрастных группах. Тема года – «Семейные традиции». Среди участников – представители 68 образовательных учреждений, 57 населенных пунктов из 32 муниципальных образований Московской области», – говорится в сообщении.
Впервые межзональная выставка-конкурс детского рисунка был проведена в 2017 году. В 2022-м она получила статус областной.

Выставка будет проходить с 28 октября по 10 ноября. Время работы – с 9 до 18 часов.

Адрес: Жуковский, ул. Фрунзе д. 28.

Читайте также:

С 25 ноября вступят в силу новые ограничения на дорогах Жуковского района

В Жуковском утвердили треть нового состава Общественной палаты

Очередную выездную администрацию в Жуковском проведут в школе-новостройке
#жуковский
#выставка
#конкурс
#дети
#дом культуры
#подмосковье
#культура
#искусство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Каширском краеведческом музее пройдёт акция «Ночь искусств»
25 октября 2024, 19:52

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

В Каширском краеведческом музее организуют праздничную программу «Ночь искусств в музее», сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Ежегодная акция «Ночь искусств» состоится 3 и 4 ноября во всех регионах России.
В этом году мероприятия будут приурочены ко Дню народного единства и пройдут под девизом «Россия объединяет».
«В рамках акции в Кашире 3 ноября жителей и гостей округа ждут: мастер-классы; лекция с элементами театрализации «Аромат советской эпохи»; концерт заслуженной артистки Молдовы Светланы Мареевой, показ фильма «Осенние свадьбы», – рассказали в администрации.
Начало акции – в 14.00. Вход в музей и участие во всех мероприятиях, кроме мастер-классов, будут бесплатными.

На мастер-классы в день акции действует Единый билет. Условия участия можно найти на сайте музея.

Читайте также:

Коммунальный парк Каширы накануне зимнего сезона пополнит новая спецтехника

Каширская «Фантазия» стала дипломантом конкурса любительских театров

Молодые активисты провели в Кашире субботник
#кашира
#искусство
#культура
#ночь в музее
#концерт
#мастер-класс
#подмосковье
#московская область
#акция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Каширская «Фантазия» стала дипломантом конкурса любительских театров
25 октября 2024, 17:41

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Артисты из Каширы стали дипломантами XXXI ежегодного Всероссийского молодёжного фестиваля-конкурса любительских театральных коллективов «Театральная завалинка-2024». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В этом году фестиваль был посвящён юбилеям великих российских литераторов – Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Крылов, Ахматовой и Зощенко.
«Отборочный тур стартовал 1 апреля. В нём участвовали более 18 тыс. артистов любительских театральных коллективов России. В их числе был и коллектив «Фантазия» Дома культуры имени Ленина городского округа Кашира. Руководитель коллектива Валерия Иванова отправила на конкурс видео спектакля «Граф Нулин», – говорится в сообщении.
По решению жюри «Фантазия» вошла в число 27 участников, которые стали дипломантами фестиваля.

Читайте также:

Молодые активисты провели в Кашире субботник

Студенты Института современного искусства покажут в Кашире комедию положений

Памятник самолёту «ЯК-9» в Кашире приведут в порядок в начале декабря
#кашира
#культура
#искусственный интеллект
#искусство
#театр
#конкурс
#фестиваль
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Студенты Института современного искусства покажут в Кашире комедию положений
24 октября 2024, 21:12

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

29 октября в Доме культуры им. Ленина для каширян выступят студенты Института современного искусства мастерской народного артиста России Алексея Шейнина. Они покажут комедийную постановку «Рецепт дружной семьи», сообщили в пресс-службе администрации городского округа Кашира.
«Это лёгкая и душевая комедия положений. Мечта о пикантном свидании с любовницей в отсутствие жены оборачивается для героя многолюдной вечеринкой. Персонажи этой истории существуют на грани фола. Каждый миг может стать для них концом счастливой и беззаботной жизни. Комедией поднимет настроение и оставит приятное послевкусие на последующие дни», – говорится в сообщении.
Начало спектакля – в 18 часов.

Институт современного искусства – негосударственный вуз с 32-летней историей. Бессменный ректор вуза – Ирина Сухолет, учредитель вуза, профессор. почётный работник профессионального образования, член Союза писателей России.

Читайте также:

Памятник самолёту «ЯК-9» в Кашире приведут в порядок в начале декабря

Семьи участников СВО из Ступина и Каширы научили печь тульские пряники

Каширские самбистки стали призёрами Всероссийских соревнований
#кашира
#спектакль
#театр
#культура
#искусство
#студенты
#подмосковье
#московская область
#дом культуры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Семьи участников СВО из Ступина и Каширы научили печь тульские пряники
24 октября 2024, 20:44

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Волонтёры и члены семей участников спецоперации из Ступина и Каширы побывали с экскурсией на тульской фабрике «Пряники Поляковой». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Кашира.
«Участники экскурсии погрузились в историю русского пряника, узнали о производстве этого лакомства. Им рассказали, как готовили пряники в старину, какие ингредиенты использовали и какие секреты передавали из поколения в поколение. Особое впечатление на гостей произвела экспозиция старинных инструментов, рецептов и фотографий, связанных с производством тульских пряников», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Одним из ярких моментов стал мастер-класс по изготовлению пряников по старинным рецептам. Каждый мог попробовать себя в роли настоящего пряничника и создать традиционное лакомство.

Экскурсия завершилась чаепитием из самовара.

Читайте также:

Участники «Активного долголетия» из Каширского муниципалитета посетили Истру

Спасатели Каширского муниципалитета рассказали жителям округа о правилах безопасности

Сотрудники «Теплосети» ликвидировали утечку на трубопроводе в Каширском муниципалитете



#кашира
#сво
#спецоперация
#экскурсия
#семьи
#культура
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Два проекта из Подмосковья вошли в лонг-лист премии «Сделано в России»
24 октября 2024, 18:45

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Два проекта из Подмосковья вошли в лонг-лист премии «Сделано в России», которую учредил журнал «Сноб». Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Так, Подмосковье претендует на победу в номинациях «Место действия» и «Искусство создавать».

В первую номинацию попал литературно-театральный фестиваль «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ», который прошел в Больших Вязёмах. Во вторую — выставка «Маковские. Константин и Владимир», которая проходила в Серпуховском историко-художественном музее.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Директор Серпуховского историко-художественного музея Жанна Алейникова в беседе с «Радио 1» сообщила, что они были приятно удивлены и тронуты тем, что в лонг-лист выбрали их проект.

«Следующий этап будет народный — голосование. И потом будут подведены итоги. В премию «Сделано в России» вошло 16 проектов, среди них региональных проектов не очень много. Много проектов частных музеев, потому что они всегда показывают очень интересные и яркие выставочные события. Их внимание к регионам очень приятно. Поддержка от нашего Министерства культуры, правительств и области дает вот такие плоды, что даже независимые эксперты, которые отсматривали всю Россию, выбрали наш проект», — поделилась эмоциями директор Серпуховского историко-художественного музея.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

На выставке «Маковские. Константин и Владимир» были представлены полотна из ведущих федеральных музеев России: Эрмитажа, Третьяковской галереи, Русского музея и ГМИИ имени А. С. Пушкина.

«Выставка собрала работы всех циклов братьев Маковских: Константина и Владимира. Экспозиция разделена на две части. В главном зале был образ «дома Маковских» и «чтения в близком кругу». Еще одно название выставки — «Живописное прочтение» дает отсылку зрителю к повествовательности образов, созданных художниками», — рассказывали в министерстве.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В рамках выставки все гости могли посетить лекции, мастер-классы и различного рода беседы.

Ежегодная премия «Сделано в России», учрежденная журналом «Сноб», помогает отметить проекты, расширяющие представление о стране и ее жителях. Обязательное условие: проект должен быть создан россиянином и быть воплощенным в России. Заявки принимались до 18 октября. Сейчас идет голосование экспертных советов за шорт-лист.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Читайте также:

В октябре коллекция музея «Культурный слой» пополнилась фотоаппаратом и элементами декора

«Близко к сердцу»: Как проходит фестиваль «Голоса сердец» в Подмосковье

В Подмосковье определились четвертьфиналисты проекта «Театральный поединок»
#подмосковье
#фестиваль
#искусство
#выставка
#премия
#проект
#голосование
#фото
#итоги
#эксперты
#поэт
#проекты
#поддержка
#выставки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В октябре коллекция музея «Культурный слой» пополнилась фотоаппаратом и элементами декора
24 октября 2024, 12:37

Фото: istockphoto / jenoche

В октябре в музее «Культурный слой» в Егорьевске и Солнечногорске появились фотоаппарат Полароид, кувшин и декоративная подставка. Благодаря стараниям сотрудников и эффективной системе обработки находок, эти предметы, попавшие в музей, получили вторую жизнь, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Музей «Культурный слой» представляет собой пространство, где собраны экспонаты, найденные на сортировочной линии мусороперерабатывающих предприятий.

В Егорьевске нашли редкий фотоаппарат «Polaroid. OneStep close up», который выпускался до середины 1990-х годов. Он находится в рабочем состоянии.

Филиал музея в Солнечногорске пополнился декоративной подставкой для столовых приборов в виде лебедя и старинным кувшином.

Держатель для десертных ложек в форме лебедя изготовлен из пищевой нержавеющей стали, а кувшин украшен растительным орнаментом и выполнен из латуни. Вероятно, он был произведён в Индии в период с 1980 по 1991 годы.

На данный момент на полках обоих филиалов хранится около тысячи различных находок, и их количество постоянно растёт благодаря усилиям специалистов на сортировочных линиях.

Читайте также:

Топ-16 музеев Подмосковья: где можно погрузиться в мир искусства, истории и культуры

Первоклассникам устроили экскурсию-игру в музее Серпухова

В Павловском Посаде открылась выставка платков «в поисках красоты»
#музей
#выставка
#московская область
#культура
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Близко к сердцу»: Как проходит фестиваль «Голоса сердец» в Подмосковье
23 октября 2024, 18:41

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В Подмосковье продолжается прием заявок на участие в фестивале для детей и юношества «Голоса сердец», отправить ее можно до конца октября. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
В ведомстве уточнили, что мероприятие направлено на поддержку и развитие творческой деятельности детей, подростков и молодежи, у которых есть инвалидность или ограниченные возможности здоровья. Принять участие могут жители региона в возрасте от 7 до 30 лет.

Директор государственного автономного учреждения культуры Московской области «Креативное бюро «Регион» Михаил Новиков в беседе с «Радио 1» сообщил, что отклик на фестиваль есть каждый год, и каждый год приходит большое количество заявок.

Фото: Купавинская детская школа искусств

«Мы получаем огромное количество заявок каждый год. В прошлом году мы получили более 140 заявок по разным номинациям из 34 подмосковных округов. Отклик есть каждый год, и мы с радостью принимаем заявки и приглашаем всех на гала-концерт, который проходит по итогам оценок», — рассказал собеседник.
Фото: Молодежное объединение «Волонтеры Добрых Дел»

По его словам, люди, у которых есть какие-то ограничения, начиная заниматься творческими направлениями, более сильно погружаются в эту среду и таким образом чувствуют свою значимость, интерес, контакт с внешним миром.
Фото: Молодежное объединение «Волонтеры Добрых Дел»
«Они глубже проживают все это, принимают близко к сердцу. Нам с вами в некоторых направлениях далеко до них, в тех творческих достижениях, которые они реализовывают в своей жизни. Они могут показать, что они такие же и даже лучше нас. Они могут перебороть себя и достичь определенных результатов», — поделился Новиков.

Для участия в фестивале, как сказал директор государственного автономного учреждения культуры Московской области «Креативное бюро «Регион», нужно отправить заявку и в зависимости от номинаций предоставить какой-то фото или видео материал своих работ, а заслуженное жюри, состоящее из деятелей культуры и искусства, проведет оценку данных работ и на общем концерте вручит призы.

Фото: Сергиевская детская школа искусств

«Возможно, мы расширим форматы фестиваля. Сейчас фестиваль проходит в девятый раз. Мы с радостью принимает заявки, готовы контактировать по любым вопросам», — завершил беседу Михаил Новиков.

Читайте также:

Танцевальный коллектив «Боярушка» получил Гран-при на конкурсе «Танцуй, Поволжье — 2024!»

В Московской области в этом году успешно аттестовали 200 экскурсоводов

Конное шоу в Щёлковском парке посмотрели около 1 тыс. зрителей
#школа
#фестиваль
#концерт
#школа искусств
#видео
#фото
#жители
#регион
#шоу
#волонтеры
#ограничения
#развитие
#люди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье определились четвертьфиналисты проекта «Театральный поединок»
23 октября 2024, 18:38

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Молодёжный проект «Театральный поединок» выходит на финишную прямую. В осеннем этапе участвовали 16 коллективов из 15 городских округов Подмосковья. В четвертьфинале сразятся восемь команд, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

«Это театр-студия «Атмосфера» (Видное), коллектив театральной школы «Семь Я» (Долгопрудный), театральный коллектив «Сказка» (Серебряные Пруды), театральная студия ArtRise (Ликино-Дулёво), коллектив «Театралы» (Ивантеевка), театральная студия «Раскардаш» при Театре юного зрителя (Королёв), ТЮЗ МУК КДЦ «Зимний театр» (Орехово-Зуево) и детский театр-студия «Колесо» (Дмитров)», – рассказали в ведомстве.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Поединки четвертьфинала пройдут 26 октября в Дмитрове, 27 октября - в Коломне, 9 ноября – в Дедовске и 10 ноября - в Электростали. На каждой из игр будут разыгрывать памятные подарки от проекта. Для участия в розыгрыше необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.

В полуфинале, который состоится 16 ноября в Балашихе, определятся финалисты проекта сезона-2024.

Параллельно с импровизационными состязаниями в ноябре продолжатся мастер-классы и тренинги, в которых примут участие все 32 коллектива независимо от результатов выступлений.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Финал проекта «Театральный поединок» нынешнего сезона пройдёт 30 ноября на Большой сцене Московского Губернского театра. Всего в проекте участвуют более 600 юных актеров из 26 населенных пунктов Московской области.
«Театральный поединок» – молодой, динамично развивающийся проект по формированию молодёжного творческого сообщества. Он даёт возможность театральным коллективам детских школ искусств, общеобразовательных школ и домов культуры показать свои таланты, получить опыт выступлений и дойти до профессионального уровня», – пояснили в министерстве.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Проект проходит в несколько этапов. Он включает в образовательную, конкурсную и партнёрскую программы. В рамках образовательной для участников проводят мастер-классы по актёрской импровизации. Конкурс представляет собой серию поединков в формате театральной игры – импровизационных выступлений участников, которые оценивает жюри. А благодаря партнёрским программам юные актёры могут продолжить профессиональное образование в театральных вузах.

Организатором проекта выступает АНО «Единое творческое пространство» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

Подробности о проекте можно узнать на его сайте или на странице в соцсети «ВКонтакте».

Читайте также:

Танцевальный коллектив «Боярушка» получил Гран-при на конкурсе «Танцуй, Поволжье — 2024!»

В Московской области в этом году успешно аттестовали 200 экскурсоводов

Выставку «Культурный полюс. Таруса» в «Новом Иерусалиме» посетили 13 тыс. человек
#культура
#искусство
#театр
#молодёжь
#конкурс
#подмосковье
#московская область
#минкульттуризма мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковье ищет медработников