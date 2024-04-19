Михалков высказался о покинувших Россию талантливых артистах

Фото: сайт Кремля
Народный артист РСФСР, кинорежиссер Никита Михалков заявил, что ему жаль покинувших страну талантливых артистов. В качестве примера он привёл Семёна Слепакова*, признанного в России иноагентом.
На пресс-конференции, посвящённой открытию 46-го Московского международного фестиваля, который начал работу в эту пятницу, 19 апреля, знаменитый актёр и режиссёр сказал, что жалеет этих людей, потому что их талант был интересен и востребован на Родине, здесь их знали и любили зрители, а за границей они по большому счёту никому не нужны.
Михалков также отметил, что нельзя сравнивать людей, уехавших из страны после начала СВО, с волной «культурной эмиграции» начала прошлого века, когда на «философских» пароходах Россию покидали знаменитые врачи, писатели, учёные, музыканты. Эти люди были настолько велики, что их невозможно было уничтожить, а только выслать. За границей они продолжали создавать славу своей Родине, которую потеряли. А эти люди уехали сами, уехали из страны, где их любили, платили большие деньги, сказал режиссёр, добавив, что ему их совсем не жаль.
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Александр Бойцов