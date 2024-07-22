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Никита Михалков ответил на обвинения в доносе на осужденную Беркович*

Михалков назвал обвинения в доносе на Беркович* ложью
22 июля 2024, 12:57
Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

На обвинения в доносе на режиссера Евгению Беркович* ответил артист Никита Михалков в своей передаче «Бесогон ТВ». По его словам, он никогда не встречался с осужденной и незнаком с ее творчеством.
«Какой донос, когда спектакль идет с 2020 года, стихи ее читают, печатают. Ложь раздражает, это все выглядит тупо и бездарно абсолютно», — сказал Михалков.

В частности, режиссер возмутился от самого термина «донос». По его мнению, люди не имеют понятия об истинном значении этого слова, поэтому неправильно его используют.



Режиссера Евгению Беркович и сценаристку Светлану Петрийчук* осудили на шесть лет лишения свободы за спектакль «Финист — Ясный Сокол» по статье об оправдании терроризма.

*Внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

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#новости
«Потерянная и разбитая»: Брежнева, которая увела Меладзе из другой семьи, разочаровалась
Брежнева рассказала о переживаниях после развода с Меладзе
22 июля 2024, 11:48

Фото: РИА Новости / Максим Блинов

Вера Брежнева, которая в прошлом году увела Константина Меладзе из семьи, сейчас сожалеет о своём поступке.
В прошлом году стало известно о расставании Константина Меладзе и Веры Брежневой. По слухам, артистка увела его от супруги Яны Сумм.

Сейчас Брежнева постепенно восстанавливается после пережитого. В подкасте на YouTube-канале WOMAN INSIGHT она призналась, что на протяжении многих лет зависела от мнения окружающих и от отношений, которые давали ей ощущение стабильности. А когда отношения закончились, это стало для неё большим потрясением.

«Мне казалось, что я потеряла внутреннюю опору, хотя потом я поняла, что у меня никогда её не было. У меня было много внешних опор, на которые я полагалась. И вот все эти опоры в один момент рухнули. И оказалось, что внутри у меня нет никакой опоры, и я чувствую себя потерянной», — поделилась Вера Брежнева.
После развода Вера пересмотрела взгляды на жизнь и начала прислушиваться к себе, ориентируясь в первую очередь на свои желания и потребности.

«Мне было нелегко. Я не понимала, на что ориентироваться и куда смотреть, ведь я привыкла полагаться на кого-то, но не на себя. Произошёл полный переворот в моём сознании, и постепенно я начала строить себя заново», — рассказала бывшая солистка группы «ВИА Гра».
Брежнева также отметила, что в будущем планирует меньше зависеть от мужчин.

«Я поняла, что внешние опоры ненадёжны. Нужно искать поддержку и опору не в мужчинах», — добавила Вера.
За последние два года певица много работала над собой и научилась защищать личные границы, быть более жёсткой и давать отпор.

«Раньше я думала, что я неконфликтный человек, потому что не умела отвечать. Я считала это своим преимуществом. Но это не так: неумение постоять за себя — это не плюс. Быть удобной, терпеливой, хорошей — это хорошо, но иногда это может сделать тебя заложницей своего образа», — подчеркнула Брежнева.

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Вдовец Заворотнюк судится из-за квартиры актрисы
КП: вдовец Заворотнюк Чернышев судится с застройщиком из-за ее квартиры
22 июля 2024, 08:39

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Вдовец актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев подал иск к застройщику из-за квартиры, которая перешла ему от супруги. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Чернышев обвиняет застройщика в неисполнении обязательств перед участниками долевого строительства. По предварительным данным, речь идет о несвоевременной сдаче новостройки.

Согласно информации источника, это может быть многоквартирный дом в Москве.

Напомним, Анастасия Заворотнюк скончалась в ночь на 30 мая в возрасте 53 лет. В последние годы актриса боролась с глиобластомой — онкологией головного мозга. Заворотнюк имела в собственности еще несколько объектов недвижимости, которые теперь перейдут ее родственникам.

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«Обвинили в сутенерстве»: Газманова и Николаева вызвали в суд по делу Талькова, кто оказался убийцей
Суд допросит Газманова и Николаева по делу Талькова: новые факты, подробности
21 июля 2024, 19:35

Фото: РИА Новости/Н. Синицына

Через несколько дней состоится судебное заседание по делу об убийстве певца Игоря Талькова. На возобновлении производства настояли активисты организации «Сорок сороков», которые усомнились в том, что артист мог быть убит в результате нелепой случайности. О том, какие новые детали вскрылись в результате расследования и почему в суде хотят видеть Олега Газманова, Игоря Николаева и Наташу Королеву расскажет редакция «Радио 1».


Как убили Талькова


Певец Игорь Тальков был убит во Дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге во время сборного концерта звёзд советской эстрады. Артиста не стало в возрасте 34-х лет. Вокруг обстоятельств смерти Талькова ходило множество слухов. Предполагалось даже, что к смерти артиста могли быть причастны высокопоставленные представители советской элиты или сотрудники КГБ.

Фото: РИА Новости/Галина

Причина конфликта, который закончился стрельбой, кажется смешной. Поскольку престижным считалось выступать как можно позже, телохранитель певицы Азизы Игорь Малахов попытался убедить организаторов концерта и команду Талькова уступить певице его место.

За несколько минут до начала выступления Талькова, между ним и Малаховым вспыхнула перепалка, после чего охранники артиста вывели телохранителя Азизы в коридор. Там мужчина достал револьвер и направил его на оппонентов. К Талькову подбежал его концертный директор Валерий Шляфман, закричавший: «Игорь, дай что-нибудь, он достал пушку». Тальков ответил: «На его пушку у нас своя найдётся». После этого певец достал свой газовый пистолет и вышел в коридор.

Далее Шляфман выстрелил в охранника Азизы из револьвера, однако попал в певца.

Шляфман уехал в Израиль


Сначала в рамках возбужденного дела об убийстве Талькова был задержан телохранитель Азизы Малахов. В это время Шляфман убыл в Израиль, где находится по сей день. В ходе разбирательства было установлено, что смертельной оказалась именно пуля, выпущенная из пистолета Шляфмана, Малахова отпустили.

В 2021 году следователи СКР пришли к выводу о том, что Шляфман причастен к совершению умышленных преступлений, а в 2022 году сделали запрос Израилю о выдаче музыкального продюсера. Примечательно, что родной брат Шляфмана – криминальный авторитет 90-х.


В суд вызовут Газманова и Королеву


Фото: РИА Новости/Павел Бедняков


Возобновление дела 33-летней давности инициировали активисты организации «Сорок сороков», они считают, что преступление не похоже на убийство по неосторожности. По информации телеграм-канала Mash, правоохранители хотят вызвать на беседу Олега Газманова, Игоря Николаева, Александра Цекало, Лолиту, Наташу Королеву и Богдана Титомира. Первое заседание суда состоится уже 23 июля.

Что сказал сын Талькова о расследовании убийства отца


Сын музыканта Игорь Тальков — младший вину Шляфмана в убийстве отца не признает. Об этом он рассказал изданию NEWS.ru. По мнению наследника Талькова, все фигурирующие в деле отца люди являются жертвами обстоятельств.
Он также не исключил, что Тальков был выгоден для подготовки сознания людей перед распадом СССР и его могли «убрать, чтобы другим «было неповадно».

Слова Азизы оскорбили вдову Игоря Талькова


Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Обсуждения обстоятельств гибели Талькова шли в том числе на различных телешоу. В эфире одного из них певица Азиза намекнула на то, что якобы Тальков занимался сутенерством. артистка рассказала, как он забрал ее из гостиницы, повез через лес к некоему криминальному авторитету, но она попросила остановить машину и убежала. Такие заявления оскорбили вдову Талькову Татьяну, после чего она подала на певицу в суд.

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«Дура вонючая», измены и побои: громкий развод Прилучного, дележка детей и влияние армянской жены
Прилучный и Муцениеце делят детей: жизнь и развод артистов
21 июля 2024, 15:23

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Личная жизнь популярных артистов кажется красивой и безупречной. Однако иногда за картинкой полного благополучия скрываются скелеты в шкафу, а в семейных гнездышках кипят нешуточные страсти. Так произошло и с одной из самых красивых пар российского шоубизнеса Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце. О том, что разрушило семейную идиллию и как на самом деле жили артисты в браке выяснила редакция «Радио 1».


Знакомство Прилучного и Муцениеце

Артисты познакомились в 2011 году на съемочной площадке популярного сериала «Закрытая школа». У Муцениеце тогда был молодой человек, но темпераментного Прилучного это не останавливало. Он ухаживал за своей избранницей, добивался ее расположения, и, наконец, ему это удалось. Вскоре пара узаконила свои отношения и обзавелась детьми.

После девяти лет брака супруги объявили о своем расставании.



Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Вызов полиции

Еще до официального развода актеров СМИ облетела новость о том, что между супругами произошел грандиозный скандал с привлечением полиции. В конце декабря 2019-го года соседи звездного семейства обратились к правоохранителям и сообщили, что стали свидетелями того, как Прилучный избивает свою жену. Агата писать заявление на мужа отказалась, а позже заявила, что никакого рукоприкладства не было, а то, что произошло – происки злопыхателей.


Развод Прилучного и Муцениеце

Сначала расставание Прилучного и Муцениеце прошло гладко. В одном из интервью Агата даже рассказывала, что не исключает того, что может вновь сойтись с бывшим мужем. Причиной развода актриса тогда называла утрату взаимопонимания. Однако коллеги по сцене и поклонники артистки винили в разрыве Прилучного и его любовные похождения.

Со временем отношения между бывшими возлюбленными стали портиться. В одном из интервью Агата рассказывала, что Прилучный давил на нее и угрожал.

Актриса призналась, что находилась в абьюзивных отношениях со своим супругом и привела высказывания, который позволял себе Прилучный.

«Ты же латышка! Кто тебе будет помогать?», — цитировала бывшего мужа Муцениеце.


Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Прилучный избил жену

Окончательно сорвала занавес семейной жизни Агата в 2020-м году, когда в истерике в своем видеообращении попросила подписчиков о помощи.

«Паша забрал мой телефон, выкинул на улицу. Он довёл детей до слёз, он поднимал на меня руку. Он не в адеквате, я не могу его остановить. <…>. Мне надоело прикрывать его зад. Он реально 10 дней не просыхает, пьёт алкоголь в немереных количествах. Видимо, токсины закрыли ему мозг. И вот так случилось. Просто знайте, что вот такой человек Павел, представляете?», — заявила артистка.

Измены Прилучного

Звезде «Мажора» приписывают любовные отношения с актрисами: Дарьей Мороз, Екатериной Шпицей, Ренатой Пиотровски, Лукерьей Ильяшенко, Мирославой Карпович. С последней Прилучный даже познакомил детей и отправился на совместный отдых. Однако это было уже после развода с Муцениеце.



Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Прилучный опровергал любовные отношения с Карпович и говорил о том, что она просто оказалась рядом в сложный для него момент и поддержала, как друг. Однако поклонницы артиста не верили в искренность его слов и называли Мирославу разлучницей.

Свадьба Прилучного с Брутян

Два года назад Прилучный женился на актрисе Зепюр Брутян. В соцсетях артист не перестает хвалить избранницу, восхищаться ее красотой и характером. Павел и Зепюр познакомились на съемках сериала «В клетке». Кстати, в этом же фильме снималась Агата Муцениеце.



Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Брюнетка сразу понравилась артисту. Прилучный обратил внимание на миниатюрность Брутян и то, как она вела себя с мужчинами.

Прилучный и Муцениеце делят детей

Усугубляют отношения между бывшими супругами судебные тяжбы. Прилучный выразил желание забрать общих с Агатой детей к себе, с чем экс-возлюбленная категорически не согласилась. По мнению пользователей Сети, поступок Прилучного связан с его нежеланием платить алименты. Муцениеце не раз рассказывала, что артист выделяет лишь 100 тысяч рублей детям, хотя зарабатывает миллионы.

Помимо этого, Агата уверена, что нынешняя жена Павла Зепюр Брутян тоже приложила к этому руку.



Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

Психолог Степанова о Павле Прилучном

Скандально известный психолог Вероника Степанова уверена, что хвалебным одам Павла Прилучного в адрес Зепюр Брутян грош цена. Она завила, что Прилучному свойственно негативно отзываться о бывших пассиях и предрекла такую же участь его настоящей супруге.

«Как будто бы Агата — дура вонючая, а вот это лучше жена. Она армянская, она правильная такая, чуть ли не девственница. Воспитывалась в каких-то армянских традициях. Потом еще была какая-то до этой армянки бабешечка: «Мира мне помогла. Мира меня спасла». А почему ты на Мире не женился? Спрашивают: «У тебя же был роман с какой-то американской актрисой очень известной?». «Да, что-то там по пьянке закрутилось и не выберешься», — порассуждала над поведением Прилучного Степанова.

Бывших любовниц Павел Прилучный, говорит психолог, вспоминает с пренебрежением, хотя в отношениях с ними хвалил их на все лады. Степанова уверена, что история повторится и с Брутян.

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#заявление
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«Трогала себя внизу»: Глюк’oZa вела себя неадекватно на концерте в Красноярске
Певица Глюк’oZa неадекватно вела себя во время концерта в Красноярске
21 июля 2024, 13:19

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Певица Глюк’oZa (Наталья Ионова) едва не сорвала своё выступление на Дне металлурга в Красноярске. По словам зрителей, она не попадала в ноты и довольно странно вела себя на сцене.
То, что певица пела «мимо нот», никого особенно не удивило — такое часто случается при живом исполнении, без фонограммы, и не только с Глюк’oZой. Однако она даже не пыталась это как-то исправить, продолжая игнорировать мелодию, словно её не было особого дела до того, какое впечатление производит её «пение». Кроме того, артистка трогала себя за низ живота и совершала другие непонятные действия, произведя на зрителей очень странное впечатление.

Ранее сообщалось, что у продюсера Максима Фадеева есть вопросы к Ионовой, в частности из-за её заявления о необходимости открыть в школах курительные комнаты для учеников. Продюсер также осудил участие Глюк’oZы в «голой» вечеринке, которую организовала блогер Настя Ивлеева в декабре прошлого года.

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#певица
#блогер
#продюсер
#концерт
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«Это дети Киркорова»: что скрывала украинская певица Стоцкая и как она помогла бойцам СВО
Личная жизнь Анастасии Стоцкой: позиция по СВО, связь с Киркоровым
21 июля 2024, 11:31

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Певица Анастасия Стоцкая, которую ранее подозревали в романе с Филиппом Киркоровым, поделилась в социальных сетях фото с подросшим сыном. Поклонники артистки обратили внимание на внешние сходства наследника певицы с Киркоровым. Кто на самом деле отец ребенка Стоцкой и что известно о ее жизни расскажет редакция «Радио 1».

Что известно о сыне Стоцкой


Артистка опубликовала фото со своим 13-летним сыном на странице в социальной сети. Поклонники певицы удивились внешнему сходства подростка с Филиппом Киркоровым.

«Ну одно лицо с Киркоровым! Смотрю и вижу Филю в молодости. Даже ростом пошел в него», — написала одна из подписчиц певицы.

Некоторые также обратили внимание на то, как похожи между собой сын Киркорова и Стоцкой.

«Да, это ребенок Киркорова», — предполагают поклонники артистки.

Певица в одном из телевизионных шоу лично прокомментировала слухи о том, что отцом ее сына является Киркоров.

«Мой муж похож на Филиппа, я похожа на Филиппа. Мой папа чем-то похож на Филиппа. Люди пишут под каждым фото с моими детьми: мол, ДНК-тест не нужен, понятно, кто отец. Это не заканчивается. Когда я без настроения, могу написать, мол, да, это дети Филиппа Киркорова», — заявила артистка.

Кто на самом деле отец ребенка Стоцкой


Фото: соцсети Стоцкой

По словам певицы, обоих детей она родила от своего супруга Сергея Абгаряна, с которым официально расторгла брак в прошлом году. Но и после этих заявлений обсуждение темы отцовства не утихает среди поклонников певицы. Подогревает интерес общественности то, что ранее Стоцкую и Киркорова неоднократно видели вместе, СМИ писали, что у пары был роман.

Какие отношения у Стоцкой и Киркорова


Познакомились артисты в Театре Луны. Тогда Киркоров обратил внимание на яркую девушку и пригласил Стоцкую на кастинг в свой мюзикл «Чикаго».

«Как потом рассказывал Филипп, когда он увидел меня на сцене, у него уже не было сомнений в том, кто будет играть Рокси Харт», — вспоминала Стоцкая.


Фото: РИА Новости/Игорь Руссак

В том, что между артистами были очень теплые отношения, признавались они сами. Киркоров называл Стоцкую самой большой любовью в своей жизни, а артистка до сих пор «трепещет, когда Филипп появляется рядом».

Однако развиться отношениям звездной пары было не суждено. Стоцкая заявляла, что не хочет рушить брак Киркорова с Пугачевой, а певец, в свою очередь, говорил о том, что не решился жениться на Стоцкой из-за того, что в тот момент «находился не в лучшем психологическом состоянии». По словам Киркорова, артистка спасала его «в тот период от крайней черты».


Что Стоцкая говорила об СВО


Известно, что Стоцкая родилась в Киеве, однако свою творческую деятельность преимущественно вела в России. Свою позицию относительно СВО певица публично не озвучивала, однако в 2022 году приняла участие в благотворительном спектакле, средства от которого были направлены на поддержку участников СВО.


Новый роман Стоцкой


После развода с мужем Стоцкую неоднократно видели в компании ее коллеги по мюзиклу «Шахматы» Александром Казьминым. Однако пара официально о своих отношениях не сообщала.

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Блогеру Насте Ивлеевой закрыли выезд из России из-за долгов по налогам
21 июля 2024, 10:10

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Блогеру Насте Ивлеевой закрыли выезд из России из-за накопившейся задолженности по налогам. В настоящее время её долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС) составляет уже 20,9 миллиона рублей.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, Ивлееву уже разыскивают судебные приставы. Кроме того, из-за долгов арест наложен на её автомобиль Lamborghini Urus. В случае непогашения задолженности машина может быть продана в пользу государства. В прошлом году Настя приобрела этот автомобиль за 40 миллионов рублей. Сейчас на авто наложен запрет на регистрационные действия. Это означает, что блогер не сможет продать его, однако она может продолжать на нём ездить.

В случае, если Ивлеева попытается покинуть пределы Российской Федерации, её остановят пограничники, после чего ей будет отказано в выезде. В июне ФНС заблокировала счета блогерши.

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«Не узнаёт мужа»: что случилось с Пугачевой на Кипре и почему она боится Галкина?*
Пугачева напугала поклонников своим видом: что известно о здоровье примадонны
20 июля 2024, 14:01

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

82-летняя Людмила Дорондова, прежде трудящаяся домработницей у Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова, нередко раскрывала семейные тайны звездной четы. Женщина уже давно не живет в семьях артистов, но до сих пор приводит подробности их личной жизни прессе. О том, чем примадонна шокировала публику и почему она боится Галкина* расскажет редакция «Радио 1».

Состояние Пугачевой ухудшилось: что известно


Недавно в Сети появилось видео, на котором российская певица Алла Пугачева прогуливалась по центральной улице Юрмалы в сопровождении детей. Поклонники артистки обратили внимание на ее сутулую спину и непропорционально худые ноги.

Возмущенная обсуждениями певицы экс-домработница Пугачевой заявила, что люди не понимают того, как тяжело переносит артистка жаркую погоду. Кроме того, у Пугачевой есть проблемы со здоровьем.

«Ее люди любят и просто не понимают, почему все вот так получилось. Беда случилась такая <…> при такой погоде так ссутулиться можно — вообще не разогнуться! У нее ноги, у нее сердце», — рассказала бывшая домработница в беседе с изданием Teleprogramma.pro.

Пранкер Сорян сделал свое неутешительное предположение о возможном диагнозе певицы. По его мнению, у нее могла начаться деменция.

«Есть четкое ощущение, что у Аллы Пугачевой начались необратимые последствия страшного заболевания — деменция, какие-то признаки ментального сбоя. Обратите внимание, как бывшая Примадонна смотрит на иноагента Галкина: она будто не узнает его и пытается вспомнить, где она раньше видела этого молодого человека... Все это очень страшно», — написал Сорян в своем блоге.

Поклонники певицы делятся в социальных сетях комментариями том, что очень переживают за любимицу, но, по всей видимости, о ее здоровье остается только молиться.


Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Пугачева хочет вернуться в Россию?


В СМИ пишут, что Алла Пугачева резко подняла цену на свою усадьбу в подмосковной Истре. В звездных кругах этот шаг примадонны связали с ее намерением вернуться в Россию. В шоубизе ходят слухи, что артистка и вовсе находится под влиянием молодого мужа Максима Галкина*, который позволяет себе антироссийские высказывания. Не исключают коллеги артистки по сцене и того, что она испытывает проблемы со здоровьем из-за жаркого климата Юрмалы и Кипра, откуда она не может уехать, чтобы не потерять семью.

Звучат даже мнения о том, что страницу Аллы Пугачевой в социальных сетях тоже ведет ее муж, которому она боится перечить, чтобы не провести остаток дней в одиночестве. Так, певица Варвара полагает, что Примадонну ее муж Максим Галкин* вовсе запугал.

Галкин* избавился от прислуги Пугачевой


О том, что шоумен Галкин* с «характером» прежде рассказывала и домработница примадонны Дорондова. По ее словам, именно из-за того, что у нее не сложились отношения с комиком, она потеряла работу.

Женщина утверждает, что несколько раз видела, как Пугачева сама готовила еду супругу, намекая тем самым домработнице на то, что они больше не нуждаются в ее услугах.

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*Максим Галкин внесён Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента
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#отношения
#заболевания
#люди
#максим галкин
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Максим Фадеев хочет зарегистрировать картинку Глюк'oZа как товарный знак
18 июля 2024, 19:37

Фото: iStock/Berezko

Композитор Максим Фадеев подал заявку на регистрацию картинки с персонажем Глюк'oZа в качестве товарного знака. Соответствующая информация размещена на сайте Роспатента, сообщает РБК. Заявка предполагает возможность использования знака при производстве пива, вина и крепкого алкоголя, указано в сообщении.
«Относительно планов по выпуску алкогольных напитков под этим брендом — таких планов нет и быть не может. В планах — производство газированных энергетических безалкогольных напитков», — пояснил РБК представитель пресс-службы лейбла MALFA.
Ранее сообщалось, что певица Глюк'oZa (Наталья Чистякова-Ионова) отказалась отдавать Максиму Фадееву свой сценический псевдоним, после того как тот раскритиковал появление Натальи на скандальной «голой вечеринке» блогерши Анастасии Ивлеевой и решил перезапустить проект.

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