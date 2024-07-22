Никита Михалков ответил на обвинения в доносе на осужденную Беркович*

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На обвинения в доносе на режиссера Евгению Беркович* ответил артист Никита Михалков в своей передаче «Бесогон ТВ». По его словам, он никогда не встречался с осужденной и незнаком с ее творчеством.
«Какой донос, когда спектакль идет с 2020 года, стихи ее читают, печатают. Ложь раздражает, это все выглядит тупо и бездарно абсолютно», — сказал Михалков.
В частности, режиссер возмутился от самого термина «донос». По его мнению, люди не имеют понятия об истинном значении этого слова, поэтому неправильно его используют.
Режиссера Евгению Беркович и сценаристку Светлану Петрийчук* осудили на шесть лет лишения свободы за спектакль «Финист — Ясный Сокол» по статье об оправдании терроризма.
*Внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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Никита Кротов