В усадьбе Мураново проведут гастрофестиваль «Аксаковская уха»

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
14 сентября в литературно-мемориальном музее «Мураново» в Пушкинском городском округе пройдёт гастрономический фестиваль «Аксаковская уха». Он приурочен ко Дню рождения русского писателя Сергея Аксакова, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
«Для гостей подготовили как развлекательную, так и гастрономическую программы. На Барском лугу усадьбы профессиональные повара приготовят рыбные супы. Затем будут подведены итоги голосования за лучшую уху. Гостей смогут посмотреть музыкальный моноспектакль и спектакль «Судьба человека» в исполнении актёров Кировского драмтеатра», – отметили в ведомстве.Организаторы подготовили для гостей фестиваля обзорную экскурсию по усадебному парку и старинные русские игры. Состоятся гастрономическая ремесленная ярмарка, мастер-классы и игра в крокет.
Познакомиться с программой вестиваля можно на сайте музея.
Как рассказали в министерстве, Аксакова связывали с владельцами усадьбы родство и крепкая дружба. Он любил ловить рыбу в местной реке Талице. Тогда там водились судаки. Из свежей рыбы на открытом воздухе варили уху. Сейчас эту традицию возрождают в Муранове.
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Лора Луганская