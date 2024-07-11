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Милонов предложил создать новый нацпроект для поддержки сериалов

11 июля 2024, 15:26
Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал создать нацпроект «Российский сериал», поддерживающих отечественных производителей контента.
«Не надо превращать российскую аудиторию в массу, пережёвывающую любой сериал и контент. Мы такое проходили. Рабыня Изаура и Сиси Кэпвелл уже насиловали мозг нашим зрителям. Турецкие или корейские сериалы надо как-то лимитировать, выпускать их ограниченно. Замечательно научились у нас снимать. Вот это и надо поддерживать», — прокомментировал в беседе с RT Милонов.

А в Санкт-Петербурге поддерживают и развивают шахматное дело. Так, в городе на Дворцовой площади в Международный День шахмат разыграют партию «живых шахмат». Во время мероприятия будут организованы интерактивная программа, артисты, прогуливающиеся прямо среди зрителей и взаимодействующие с гостями, фотозоны, игры, лекции, мастер-классы и т. д.



«Центром праздника станет игра в «Живые шахматы» – ровно через сто лет после легендарной партии 1924 года. Для петербуржцев и гостей города организуют насыщенное фестивальное пространство, шахматный турнир, тематические интерактивы и театрализованное представление», – рассказала «Петербургскому дневнику» глава администрации Центрального района Елена Фёдорова.

Ранее сообщалось, что юбилейный X Международный фестиваль «Джазовые сезоны» пройдёт 17 и 18 августа в музее-заповеднике «Горки Ленинские».

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#шахматы
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#россия
#культура
Названы участники X Международного фестиваля «Джазовые сезоны»
11 июля 2024, 14:43

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Юбилейный X Международный фестиваль «Джазовые сезоны» пройдёт 17 и 18 августа в музее-заповеднике «Горки Ленинские». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области
«Хедлайнерами фестиваля станут Полина Гагарина, L’One, Игорь Бутман, Алексей Гуськов, а также Московский джазовый оркестр, проект Four Brothers, Трио Тони Карапетяна & Ах Астахова. В этом году на мероприятии будут работать сразу две сцены под открытым небом. На одной состоится спектакль, посвящённый 100-летию российского джаза», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Гости смогут не только насладиться музыкой, но и узнать об истории заповедника «Горки Ленинские», принять участие в спортивных активностях, мастер-классах по игре на музыкальных инструментах, побывать на ярмарке. Все подробности можно найти по ссылке.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фестиваль «Джазовые сезоны» – один из лучших российских фестивалей в формате open air. Он объединяет музыкантов и певцов из нашей и других стран, а также любителей джаза в одном из красивейших мест Подмосковья.


Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Мероприятие проводится в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.

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#джазовые сезоны
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Поэт Нестругин назвал главную задачу русской литературы
10 июля 2024, 15:09

Фото: iStock/mizar_21984

Поэт Александр Нестругин заявил, что основная задача русской литературы сегодня – это указать человеку путь к свету и подвигу.
«Задача русской литературы сегодня — милосердным, честным, сострадающим, терпеливым и мужественным словом утишить боль, утешить, дать надежду. Поддержать человека, указать ему дорогу из экзистенциональных сумерек, из одиночества и отчаяния к свету соборной воли, к труду и подвигу во имя будущих поколений, страны, снова вынужденной отстаивать право на своё существование», — прокомментировал в беседе с RuNews24.ru Нестругин.

До этого режиссёр-постановщик Сергей Новиков рассказал, что сегодня популяризировать оперное искусство можно с помощью перевода их на русский язык, а также различный фестивалей и культурных мероприятий.

«Во всём мире есть знаменитые фестивали, «опенэйры», например «Арена ди Верона», который идет больше трех месяцев в году – все лето. Это фактически туристический фестиваль, который делает Верону центром притяжения. Но сказать, что «Арена ди Верона» – это высочайший уровень исполнительского искусства, наверное, нельзя», – пояснил в беседе с «Петербургским дневником» Новиков.

Ранее сообщалось, что в городском округе Пушкинский 13-14 июля состоится фольклорный фестиваль «Сенокос в Муранове».

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#фестиваль
#искусство
#русский язык
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#культура
#россия
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Для молодёжи Павловского Посада провели мастер-класс по диджеингу
10 июля 2024, 12:47

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Мастер-класс по дидженингу провёл в Городском парке культуры и отдыха в Павловском Посаде Максим Лебедев, использующий музыкальный псевдоним DJ INNOXI, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Я всегда мечтал попробовать себя в диджеинге. Большое спасибо организаторам за такую возможность. Мастер-класс получился очень интересным», — поделился впечатлениями от мероприятия один из его участников.
На мастер-классе все желающие получили возможность покрутить «вертушки», поиграть и попробовать самостоятельно свести несколько треков.

Отмечается, что в Городском парке Павловского Посада регулярно проводят различные мероприятия для гостей, включая спортивные состязания, интеллектуальные конкурсы, мастер-классы и концерты.

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#павловский посад
#культура
#мастер-класс
#молодёжь
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Фестиваль народной культуры «Сенокос в Муранове» пройдёт в эти выходные
09 июля 2024, 20:28

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В городском округе Пушкинский 13-14 июля состоится фольклорный фестиваль «Сенокос в Муранове». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области, при информационной поддержке которого устраивают мероприятие.
«Для гостей усадьбы «Мураново» подготовили ярмарку ремесленных изделий и товаров народных промыслов. Атмосферу народной культуры создадут выступления фольклорных коллективов из Москвы и Подмосковья. Своё творчество представят солисты Московской областной филармонии и Государственный академический оркестр солистов Московской областной филармонии «Русские узоры», – говорится в сообщении.
Также для гостей фестиваля организуют народные игры и мастер-классы. Как отметили в министерстве, в этом году пройдут занятия по декорированию предметов в технике декупаж, керамике, росписи пряников, созданию текстильных и деревянных игрушек, изделий из полимерной глины и другим направлениям.

В литературной программе фестиваля – встречи и чтения, книжная ярмарка в парке музея-заповедника.

Ключевым событием праздника станет покос травы на Барском лугу усадьбы.

Все подробности о фестивале – на сайте музея.

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#минкульттуризма мо
#культура
#фестиваль
#усадьба
#мураново
#подмосковье
#московская область
#фольклор
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Умер сыгравший в «Глухаре» известный польский актер
Умер известный польский актер из «Глухаря» Ежи Штур
09 июля 2024, 15:07

Фото: istockphoto/iZhenya

В возрасте 77 лет скончался известный польский актер Ежи Штур. Об этом порталу Onet сообщил его сын Мацей.
Минувшей ночью артиста доставили в госпиталь, однако медики не смогли его спасти. Причины смерти неизвестны. У мужчины был рак гортани, а четырьмя годами ранее он пережил инсульт.

Фильмография Штура насчитывает более 60 работ, а еще он выступал в театре, а также был сценаристом и режиссером. Известен зрителю по кинолентам «Глухарь», «Киллер» «Сексмиссия» и другим.

Штур родился в Кракове в 1947 году. Его творческий путь начался в 1971-м, сначала звезду знали как телеведущего. В Польше он считается одной из самых известных национальных знаменитостей.

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#новости
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Жителей Подмосковья пригласили принять участие в конкурсе песен о ВОВ
09 июля 2024, 14:48

Фото: iStock/bruev

Всероссийский конкурс песен о Великой Отечественной войне проводится в рамках патриотической акции «Спасти «Алёшу», принять участие в конкурсе могут все желающие, сообщает информационное агентство «Доброе инфо».
«Для того, чтобы стать участником конкурса, нужно записать видеоролик со своим исполнением одной из песен, посвящённой Великой Отечественной войне, и выложить ролик на официальной странице акции «Спасти «Алёшу» в соцсети «ВКонтакте», — говорится в сообщении.
Победителями станут два видео, набравшие больше всего лайков. Их авторы получат дипломы и «умные колонки». Кроме того, все участники конкурса получат электронные сертификаты.

Загрузить свой видеоролик можно будет до 12 сентября, а 13 сентября начнётся подсчёт голосов. Более подробная информация о конкурсе размещена в соцсетях проекта.

Акция «Спасти «Алёшу» направлена на воссоздание памятника советскому воину-освободителю, установленному в болгарском Пловдиве, на территории России.

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#патриотизм
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В Подмосковье в выходные проведут фестиваль ремёсел
09 июля 2024, 13:53

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Фестиваль «Медленное ремесло» будет проходить в ремесленной слободе Глушенковых в Дмитровском городском округе 13 и 14 июля, сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
«На фестивале 50 мастеров со всей России продемонстрируют свои навыки в разных ремёслах. Гости праздника смогут ознакомиться с гончарным и кузнечным ремеслом, узнать секреты ткачества, прядения и мыловарения, посмотреть на роспись матрёшки и традиционную роспись по дереву и пр. При этом любой желающий может попробовать себя в понравившемся ремесле», — говорится в сообщении.
На фестивале будут проходить различные мастер-классы, этнопоказ крестьянского костюма, фланировка шашкой и обучение игре на гуслях. Подготовлена также насыщенная концертная программа.

Вход свободный, но потребует предварительная регистрация. Подробная информация о программе фестиваля размещена на сайте проекта.

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В Пушкине проведут фестиваль равных возможностей «Подмосковье БЕЗ границ»

Гостями семейного фестиваля «Рябинушка» в Истре стали около 5 тысяч человек

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#фестиваль
#культура
#минкульттуризма мо
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В Пушкине проведут фестиваль равных возможностей «Подмосковье БЕЗ границ»
08 июля 2024, 17:00

Фото: iStock/ufukvural

Второй фестиваль равных возможностей «Подмосковье БЕЗ границ» состоится в регионе 8 августа, местом проведения станет центральный парк культуры и отдыха в городе Пушкино, сообщает пресс-служба Московской областной организации инвалидов «Колесница».
«На фестиваль приглашаются проживающие в Подмосковье люди с инвалидностью, передвигающиеся на креслах-колясках, а также участники программы «Активное долголетие». На фестивале они смогут попробовать тренажёры, улучшающие подвижность суставов, а также потренироваться в езде на электрокутерах», — говорится в сообщении.
Почётными гостями фестиваля станут люди, получившие ранения на СВО, ожидается также участие представителей областных реабилитационных центров.

В программе фестиваля встречи с блогерами инвалидного сообщества и работа «Общественной приёмной», где гости праздника смогут пообщаться с представителями федеральных и областных властей. В культурной части фестиваля запланирован концерт, мастер-классы, спортивные соревнования, а также выставка технических средств реабилитации.

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#пушкино
#фестиваль
#инвалиды
#праздник
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Гостями семейного фестиваля «Рябинушка» в Истре стали около 5 тысяч человек
08 июля 2024, 16:35

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Порядка 5 тысяч человек посетили семейный фестиваль «Рябинушка», который 6 и 7 июля проходил в Гефсиманском саду Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря в Истре. Такой статистикой поделились в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
В ведомстве назвали основной целью фестиваля популяризацию семейных ценностей и русской народной культуры, воспитание подрастающего поколения в духе русских традиций.
«Почётными гостями фестиваля стали семейные пары, прожившие в браке более 50 лет, а также многодетные семьи, воспитывающие пять и более детей. Президент благотворительного фонда «Исток» Екатерина Богдасарова вручила им памятные подарки», – отметили в пресс-службе.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Для посетителей подготовили насыщенную культурно-развлекательную программе – выступления государственного ансамбля русской музыки и танца «Садко», государственного академического оркестра солистов «Русские узоры», ансамблей народной музыки «Дмитровские рожечники» и «Вечёрка» и многих других.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Желающие могли принять участие в мастер-классах по народным ремёслам, например, научиться кузнечному делу. Свою продукцию на фестивале представили фермеры со всей России. Широко была представлена и продукция подмосковного сельхозпроизводства. Фермеры предлагали хлеб, молочную продукцию, рыбные и мясные деликатесы, грибы и ягоды. Посетителей угощали блюдами русской кухни.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Семейный фестиваль планируют проводить в Подмосковье ежегодно.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

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