Милонов предложил создать новый нацпроект для поддержки сериалов

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Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал создать нацпроект «Российский сериал», поддерживающих отечественных производителей контента.
«Не надо превращать российскую аудиторию в массу, пережёвывающую любой сериал и контент. Мы такое проходили. Рабыня Изаура и Сиси Кэпвелл уже насиловали мозг нашим зрителям. Турецкие или корейские сериалы надо как-то лимитировать, выпускать их ограниченно. Замечательно научились у нас снимать. Вот это и надо поддерживать», — прокомментировал в беседе с RT Милонов.
А в Санкт-Петербурге поддерживают и развивают шахматное дело. Так, в городе на Дворцовой площади в Международный День шахмат разыграют партию «живых шахмат». Во время мероприятия будут организованы интерактивная программа, артисты, прогуливающиеся прямо среди зрителей и взаимодействующие с гостями, фотозоны, игры, лекции, мастер-классы и т. д.
«Центром праздника станет игра в «Живые шахматы» – ровно через сто лет после легендарной партии 1924 года. Для петербуржцев и гостей города организуют насыщенное фестивальное пространство, шахматный турнир, тематические интерактивы и театрализованное представление», – рассказала «Петербургскому дневнику» глава администрации Центрального района Елена Фёдорова.
Ранее сообщалось, что юбилейный X Международный фестиваль «Джазовые сезоны» пройдёт 17 и 18 августа в музее-заповеднике «Горки Ленинские».
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