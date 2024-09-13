Милонов призвал наделить все исторические символы РФ особым статусом

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Депутат Госдумы Виталий Милонов высказал мнение о том, что все исторические символы России нужно наделить особым охранным и культурным статусом.
Он отметил, что такая мера особенно актуальна в нынешних исторических реалиях.
До этого сообщалось, что около 50 волонтёров ко Дню города привели в порядок некрополь Лукутиных на территории Донского монастыря и надгробия деятелей культуры на Новодевичьем кладбище.
Ранее глава городского округа Кашира Московской области Михаил Шувалов поблагодарил губернатора региона Андрея Воробьёва за помощь в восстановлении Никитского женского монастыря.
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«В текущей исторической ситуации отечественные исторические символы нашей страны и государства нуждаются в наделении особым охранным статусом наравне с действующей официальной государственной символикой. К таким символам можно отнести знамя Спаса Нерукотворного, боевые и военные знамёна Российской империи, символику династии Романовых, флаг Российской империи 1914 года, флаги и знамёна Советской Республики и СССР», — приводит RT текст обращения Милонова на имя главы Минкультуры России Ольги Любимовой.
До этого сообщалось, что около 50 волонтёров ко Дню города привели в порядок некрополь Лукутиных на территории Донского монастыря и надгробия деятелей культуры на Новодевичьем кладбище.
«Включение горожан в работу по сохранению объектов культурного наследия столицы – одна из ключевых задач департамента. С каждым годом численность волонтёрского корпуса Мосгорнаследия растёт. Неизменной популярностью пользуются добровольческие акции в преддверии Дня города», – приводит АГН «Москва» слова руководителя департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова.
Ранее глава городского округа Кашира Московской области Михаил Шувалов поблагодарил губернатора региона Андрея Воробьёва за помощь в восстановлении Никитского женского монастыря.
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Мелисса Тимофеева