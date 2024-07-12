В сквере села Узуново проведут благоустройство и обновят памятник

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серебряные Пруды
В сквере в селе Узуново приступили к работам по обновлению. Проект победил во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства в 2024 году, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Серебряные Пруды.
За проект проголосовали более 2,2 тыс. жителей муниципалитета. Согласно плану, в сквере установят малые архитектурные формы, современное освещение, отремонтируют покрытие пешеходных дорожек, проведут озеленение. Кроме того, там установят новый памятник воинам- землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Конструкция памятника будет схожа с прототипом. Его высота составит 7 м. Основу из металлокаркаса облицуют алюминиевыми композитными панелями, на фасаде стелы разместят объёмные элементы.
Сквер расположен в центре микрорайона Северный села Узуново и занимает более 15 тыс. кв. м. Это место отдыха и прогулок, а также транзитная зона для прохода к детсадам, школе и железнодорожной станции.
Обустройство будет проходить по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
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«В следующем году мы будем отмечать 80-летие Победы. Многие памятники, посвящённые этому событию, сильно изношены. Поэтому в голосование мы уже который год включаем общественные пространства, где есть такие памятники. В этом году победителем стала центральная площадь в деревне Шеметово, где тоже установлен памятник воинам. Серебряные Пруды являются родиной великого маршала Василия Ивановича Чуйкова, имя которого вписано в историю этой войны», – рассказала замглавы округа Светлана Севостьянова.
Конструкция памятника будет схожа с прототипом. Его высота составит 7 м. Основу из металлокаркаса облицуют алюминиевыми композитными панелями, на фасаде стелы разместят объёмные элементы.
Сквер расположен в центре микрорайона Северный села Узуново и занимает более 15 тыс. кв. м. Это место отдыха и прогулок, а также транзитная зона для прохода к детсадам, школе и железнодорожной станции.
Обустройство будет проходить по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
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Лора Луганская