В Кашире благоустроят улицу Советскую и соединят с набережной Оки

В Кашире в сентябре откроют после капитального ремонта школу и детский сад. Об этом глава городского округа Михаил Шувалов доложил в ходе рабочей встречи губернатору Московской области Андрею Воробьёву. Шувалов возглавил муниципалитет в июле прошлого года. Губернатор поинтересовался, как реализуются приоритетные программы, а также напомнил, что скоро в Кашире состоятся выборы в местный Совет депутатов.