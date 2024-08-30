В Кашире благоустроят улицу Советскую и соединят с набережной Оки

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Кашире наблюдается большой запрос на благоустройство. Об этом сообщил глава городского округа Михаил Шувалов губернатору Московской области Андрею Воробьёву в ходе рабочей встречи.
В 2024 году в муниципалитете оборудовали восемь игровых площадок и ещё две обустроят до конца года. Комплексно благоустроено шесть дворов, 10 народных троп. Кроме того, установлен памятник воинам-интернационалистам, участникам локальных конфликтов и СВО.
Шувалов ответил, что набережная стала новым местом притяжения для жителей всего городского округа.
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«Вы знаете, что на протяжении последних шести лет активно реализуется большая президентская программа по благоустройству малых городов и исторических поселений. Прекрасный старинный город Кашира становился победителем конкурса – здесь завершено благоустройство набережной Оки. Много людей её посещает?», – поинтересовался Воробьёв.
Шувалов ответил, что набережная стала новым местом притяжения для жителей всего городского округа.
«Это сердце Каширы. Набережная получилась очень уютной. Спасибо архитекторам, которые органично вписали её в пространство города. Оттуда можно увидеть невероятно красивый закат. Мы проводим на набережной много мероприятий, каждые выходные обязательно организуем летние вечера у реки», – рассказал руководитель муниципалитета.Он также поблагодарил губернатора за помощь в восстановлении Никитского женского монастыря.
«Это духовный центр Каширы. В ближайшее время планируем построить там Воскресную школу, чтобы детишки могли получать дополнительное образование», – поделился планами Шувалов.Он рассказал и о благоустройстве улицы Советской. Она находится в исторической части Каширы, где располагаются сквер Краеведческого музея, Пушкинский сквер, Летний сад. Работы там завершат до конца будущего года. Улица соединится с новой набережной.
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Лора Луганская