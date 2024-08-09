В Подольске провели церемонию гашения памятной марки

Фото: пресс-служба подмосковного отделения ЕР
Марка, посвящённая подмосковному Подольску, вышла в серии «Города трудовой доблести», торжественную церемонию гашения марки провели в Подольском краеведческом музее, в мероприятии приняли участие представители администрации округа и областного отделения партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба ЕР.
«Участники церемонии поставили свои подписи на конвертах первого дня. Погашенные конверты с оригинальной маркой оформили в памятные рамы», — говорится в сообщении.Депутат Мособлдумы, первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Денис Перепелицын напомнил, что присвоить Подольску звание «Город трудовой славы» попросили местные ветераны, в этом их поддержали депутаты областного парламента. Почётное звание было присвоено Подольску год назад.
Тираж памятной марки составил 18 тысяч экземпляров. На ней изображён памятник участникам ВОВ и труженикам тыла.
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Лев Каштанов