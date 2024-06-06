Минкульт РФ планирует изменить правила выдачи прокатных удостоверений

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Министерство культуры РФ собирается внести изменения в закон о выдаче прокатных удостоверений. Об этом сообщил директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ Дмитрий Давиденко.
Выступая на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) он напомнил, что его ведомство является регулятором в части выдачи прокатных удостоверений. При этом достаточно много кинематографистов, которые приносят материал, этически недопустимый к показу, передаёт «РБК». В качестве примера Давиденко привёл пример контента о «скопинском маньяке».
По мнению директора департамента, очень важно, чтобы на экране не было таких героев. Не было популяризации насилия, криминала, преступлений и преступников. Настоящий герой — это военный человек, который сегодня рискует своей жизнью, защищает людей для того, чтобы в их жизни были мир и справедливость, сказал Давиденко, выступая на сессии «Образ героя. Как современный кинематограф и медиа отвечают на запрос государства и общества».
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«Есть граница, которую нельзя переходить. Вот существует нездоровый человек, который совершил ряд преступлений. Отсидел за это 17 лет. Это не значит, что о нём нужно снимать сериал», — сказал чиновник.
По мнению директора департамента, очень важно, чтобы на экране не было таких героев. Не было популяризации насилия, криминала, преступлений и преступников. Настоящий герой — это военный человек, который сегодня рискует своей жизнью, защищает людей для того, чтобы в их жизни были мир и справедливость, сказал Давиденко, выступая на сессии «Образ героя. Как современный кинематограф и медиа отвечают на запрос государства и общества».
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Александр Бойцов