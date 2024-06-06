Будущее Украины, «амбассадор ФНС» Лерчек и консьерж Женя: главное первого дня ПМЭФ

Фото: РИА Новости / Александр Кряжев
В среду, 5 июня, стартовал 27-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Темой мероприятия стала «Основа многополярного мира – формирование новых точек роста». Редакция «Радио 1» расскажет о самых интересных событиях первого дня форума.
Робот ЕвгенийСегодня главной достопримечательностью ПМЭФ стал робот Евгений из Московской области. Женю уже прозвали «единственным терпеливым сотрудником ЖКХ».
Представители компании-создателя Жеки «Промобот» отмечают, что робот использует языковую модель YandexGPT 3. Робот также интегрирован с чат-ботом ЖКХ Подмосковья, поэтому может отвечать на узкоспециализированные вопросы.
Евгений — консьерж, умеет работать с домовыми документами, успокаивать пенсионерок, не желающих скидываться на капремонт.
С самого утра Женя возмущался, что с ним мало разговаривают, и развлекал гостей ПМЭФ анекдотами про москвичей и песнями.
Стоит такой Евгений 6 млн рублей.
Новые LADA Iskra и NivaВ первый день ПМЭФ был представлен прототип электрической версии Lada Niva Travel (E-Niva). Концептуальный макет основывается на базе Niva Travel, в нем установлены две литий-никелиевые батареи, которые расположены в багажнике и под задним рядом сидений. Стоит отметить, что зарядка от бытовой розетки займет 12 часов, а от трехфазной — 5,5 часа.
Еще одно машина — LADA Iskra — займет нишу между LADA-Granta и LADA-Vesta. Старт серийного выпуска запланирован на начало 2025 года. В производство и разработку авто вложили 23 миллиарда рублей. В линейку войдут седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross.
«Амбассадор ФНС» ЛерчекБлогер Лерчек (Валерия Чекалина) беседе с РБК заявила, что поддерживает изменения в системе налогообложения и назвала себя «амбассадором ФНС». Блогерша призналась, что не против представлять школу, где рассказывала бы про специфику выплат налогов.
«У меня уже было предложение. Одна крупная компания, не буду называть. Но они мне предлагали стать лицом их бренда. Чтобы я говорила: «Плати налоги». Я им сказала, что и так это говорю бесплатно. Я – амбассадор ФНС, и этим горжусь», — поделилась Лерчек.В компании разводящейся Лерчек также был замечен недавно целовавшийся с Ольгой Бузовой Дава. Блогерша активно что-то рассказывала ему про свой развод.
Фамильное древо ПутинаНа полях ПМЭФ было представлено генеалогическое древо президента России Владимира Путина, размещенное на стенде Дома семейных традиций «Кристиан». Исследование заказал троюродный брат президента Александр. По результатам экспертизы, род Путина ведет свое начало из Тверской области, а их предки были крестьянами.
Соглашения на миллиардыВ первый день участники форума успели заключить несколько важных соглашений. Банк «Россия» и «Визант Групп» договорились о совместном развитии курортной зоны в Крыму около «Ласточкиного гнезда»: в планах строительство двух отелей на 180 и 140 номеров на южном берегу полуострова, четыре ресторана, конференц- и банкетные залы.
Пять угольных шахт в ЛНР педали в аренду ООО «Торговый дом «Донские угли». Договор был подписан на ПМЭФ между министром топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Денисом Ярошем и гендиректором «Донских углей» Ильей Колесником.
«По шахтам, переданным «Донским углям», общие инвестиции составят порядка 50 млрд руб. в ближайшие пять лет», — заявил Ярош в разговоре с ТАСС.«МегаФон» и Ivideon подписали соглашение о совместной разработке решения в области облачного видеонаблюдения и видеоаналитики. Имеется в виду масштабируемая и надежная система видеонаблюдения на базе платформы «МегаФон Облако».
Также отметим, что в первые в истории ПМЭФа было подписано соглашение о сотрудничестве без использования бумаг. Документ был заключен между «СКБ Контур» и лизинговой компанией «Интерлизинг» с помощью электронных подписей. Процедура заняла меньше двух минут.
Развитие ИИ в здравоохраненииНа медицине сегодня сделан особый акцент. Одно из важных соглашений — между Банком «РОССИЯ» и «Севастопольским центром протезирования и ортопедии». Центр получит финансы на создание реабилитационного учреждения в Симферополе.
«На выделенные средства планируется приобретение помещения, которое будет реконструировано и оснащено современным медицинским оборудованием. Для нас этот проект особенно важен, потому что банк «РОССИЯ» — первый федеральный банк, который в 2014 году развернул сеть отделений на Крымском полуострове», — заявила председатель правления Банка «РОССИЯ» Татьяна Полинко.ФМБА планирует выпустить в 2026 г. четыре препарата для лечения редких заболеваний – «аталурен» (для лечения мышечной дистрофии), «тедуглутид» (синдрома короткой кишки), «селексипаг» (легочной артериальной гипертензии) и «трикафта» (муковисцидоза).
Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в РФ существует почти 30 медицинских изделий с применением ИИ, 18 из них были зарегистрированы в 2023 году – РФ занимает в этой сфере «практически лидирующие позиции».
В сою очередь, глава офиса ВОЗ в России Батыр Бердыклычев выразил сомнения по поводу доверия возможностям ИИ «вопросов жизни и смерти». Как считает Бердыклычев, это «достаточно опасно», так как ИИ не сможет справиться «в каких-то особенных случаях». Кроме того, невзирая на то что ИИ можно обучить эмпатии, технология не сможет заменить общение с врачом, которое играет важную роль при лечении.
Украинский конфликт и будущее ЗеленскогоВладимир Путин в ходе ПМЭФ провел встречу с главами мировых информационных агентств. На повестке были актуальные вопросы внутренней и внешней политики России.
В разговоре с руководителями мировых информагенств Путин напомнил, что трагедия на Украине началась с госпереворота 2014 года, за которым стояли США, и именно это стало отправной точкой конфликта. Он отметил, что с того момента Россия предпринимала все попытки, направленные на урегулирование конфликта мирным путем.
«Все считают, что Россия начала войну на Украине. Но никто — я хочу это подчеркнуть — никто на Западе, в Европе не хочет вспоминать, с чего началась эта трагедия. Она началась с государственного переворота на Украине — антиконституционного государственного переворота. Вот начало войны. Ну разве Россия виновата в этом госперевороте? Нет», — заявил Путин.Касаемо будущего Владимира Зеленского, Путин высказал мнение, что американское руководство заставит власти Украины снизить мобилизационный возраст до 18 лет, после чего избавится от президента, срок полномочий которого истек 20 мая. На это, по оценке главы России, уйдет около года.
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