Любимова: Минкультуры с силовиками продумают предстоящие мероприятия

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Министерство культуры России обсудит с силовыми ведомствами правила проведения в будущем культурно-массовых мероприятий разного уровня, в том числе международных, передает ТАСС заявление министра культуры Ольги Любимовой.
Речь пойдет о всей специфике работы и проведения культурно-массовых мероприятий. Любимова выделила такие темы как правильная подготовка международных мероприятий, молодежных, детских, а также правильный подход с составлению соответствующего репертуара в течение года.
Диалог состоится в ближайшие дни в Госдуме.
Любимова также напомнила, что в ведении Минкультуры находится 51 творческий вуз. Поэтому сейчас также обсуждаются вопросы о безопасности в этих университетах и общежитий при них.
В первые дни после теракта 22 марта в «Крокус сити холле» в местах проведения мероприятий и подведомственных министерству учреждениях были усилены меры безопасности, напомнила министр.
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Диалог состоится в ближайшие дни в Госдуме.
В первые дни после теракта 22 марта в «Крокус сити холле» в местах проведения мероприятий и подведомственных министерству учреждениях были усилены меры безопасности, напомнила министр.
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Ювелина Бернст