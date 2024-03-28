Colisium: После теракта в «Крокусе» было возвращено 100 тыс. билетов на концерты

Фото: iStock/ Oat_Phawat
В течение пяти дней после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» по всей России было возвращено 100 тыс. билетов на массовые мероприятия, отмененные в связи с трагедией. Об этом сообщает РБК со ссылкой на организатора Международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергея Бабича.
В свою очередь, в «МТС Энтертейнмент» утверждают, что возвращено до 60 тыс. билетов.
Число отмененных после теракта мероприятий в стране достигло 1,5-2 тыс., что составляет порядка 3% от общего числа. Большая часть организаторов, по данным Бабича, намерены перенести ивенты на другие даты, а не отменять их.
Однако продажи билетов на концерты после теракта упали на 60-70%, добавил глава агентства InterMedia Евгений Сафронов.
После трагедии были отменены массовые мероприятия 23 и 24 марта по всей стране.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». За несколько минут до начала в зал ворвались вооруженные мужчины, открыли стрельбу по людям и подожгли здание. В результате, по последним данным, погибли 143 человека, пострадали — 360.
Читайте также:
Минкультуры отменило массовые и развлекательные мероприятия в ближайшие дни
Концерт группы «Пикник» в Петербурге начался с минуты молчания
Олег Газманов отменил концерты в марте из-за теракта в «Крокусе»
Число отмененных после теракта мероприятий в стране достигло 1,5-2 тыс., что составляет порядка 3% от общего числа. Большая часть организаторов, по данным Бабича, намерены перенести ивенты на другие даты, а не отменять их.
После трагедии были отменены массовые мероприятия 23 и 24 марта по всей стране.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». За несколько минут до начала в зал ворвались вооруженные мужчины, открыли стрельбу по людям и подожгли здание. В результате, по последним данным, погибли 143 человека, пострадали — 360.
Читайте также:
Минкультуры отменило массовые и развлекательные мероприятия в ближайшие дни
Концерт группы «Пикник» в Петербурге начался с минуты молчания
Олег Газманов отменил концерты в марте из-за теракта в «Крокусе»
Ювелина Бернст