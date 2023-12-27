В Серпухове для малышей покажут представление «Новогодние приключения голубого щенка»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
«Зрители увидят красочный спектакль, поставленный по мотивам известного советского мультфильма «Голубой щенок» на стихи Юрия Энтина и музыку Геннадия Гладкова. В спектакле заняты актеры Молодежного театра-студии «Синяя птица» и танцовщицы образцового коллектива балетной студии «Дебют»», - отметили в ведомстве.
Стоит отметить, что купить билеты и узнать время начала представлений можно на официальном дворца культуры «Россия» или в кассах.
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