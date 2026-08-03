«Мне было интересно»: Юра Борисов высказался о скандале с «Гамлетом»

03 августа 2026, 19:54

Юра Борисов ответил на критику «Гамлета» фразой о праве зрителей на любые оценки

Юрий Борисов (Фото: кадр из фильма «Анора»)

Актёр Юра Борисов заявил, что спокойно воспринимает критику в адрес своей игры в спектакле «Гамлет». Соответствующее заявление он сделал в интервью журналу «Мнение редакции может не совпадать».





Премьера постановки с Борисовым в главной роли состоялась на сцене МХТ им. Чехова. Этот выход стал для артиста первым появлением на театральных подмостках за последние десять лет.

«Честно говоря, никакой реакции не ждал. Мне было интересно попробовать поработать с этим материалом и вообще вернуться в театр. Всё, что хотелось попробовать, я попробовал. А реакция — ну, у каждого своё мнение, и каждый имеет на это право», — признался Борисов.