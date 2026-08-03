Солистка «Блестящих» заявила, что разомкнула «круг клоунов» и вновь верит мужчинам

03 августа 2026, 19:21

Ксения Новикова заявила о восстановлении доверия к мужчинам после абьюза

Ксения Новикова (Фото: Instagram* @ks_novikova_official)

Солистка группы «Блестящие» Ксения Новикова на круглом столе «Семья — территория безопасности: системные решения против домашнего насилия» рассказала, что смогла восстановить доверие к мужчинам после перенесённого абьюза в семье.





В беседе с NEWS.ru артистка расскказала, как ей удалось «разомкнуть круг клоунов» в собственной жизни.

«У меня доверие к этому миру безграничное. Я человек иногда слишком доверчивый. Я не могу быть другой. Я с добром отношусь к этому миру и жду в ответ добра. Я, конечно, делаю выводы, основываясь на своём жизненном опыте. Самое главное, что делаю работу над собой, над своими ошибками. Здорово, что удалось разомкнуть этот круг клоунов в моей жизни. Я нашла, кому поверить», — сообщила Ксения.