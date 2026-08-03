Солистка «Блестящих» заявила, что разомкнула «круг клоунов» и вновь верит мужчинам
Ксения Новикова заявила о восстановлении доверия к мужчинам после абьюза
Солистка группы «Блестящие» Ксения Новикова на круглом столе «Семья — территория безопасности: системные решения против домашнего насилия» рассказала, что смогла восстановить доверие к мужчинам после перенесённого абьюза в семье.
В беседе с NEWS.ru артистка расскказала, как ей удалось «разомкнуть круг клоунов» в собственной жизни.
«У меня доверие к этому миру безграничное. Я человек иногда слишком доверчивый. Я не могу быть другой. Я с добром отношусь к этому миру и жду в ответ добра. Я, конечно, делаю выводы, основываясь на своём жизненном опыте. Самое главное, что делаю работу над собой, над своими ошибками. Здорово, что удалось разомкнуть этот круг клоунов в моей жизни. Я нашла, кому поверить», — сообщила Ксения.Первый супруг Новиковой — бизнесмен Андрей Середа. Их брак продлился около пяти лет, с 2006 по 2011 год. В 2015 году артистка вышла замуж за предпринимателя Алексея Сорокина, но спустя четыре года пара развелась.