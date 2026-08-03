«Мамочка»: Ксения Новикова призналась, что училась быть женщиной у Жанны Фриске

03 августа 2026, 18:04

Певица Ксения Новикова назвала Жанну Фриске примером для подражания

Ксения Новикова (Фото: Instagram* @ks_novikova_official)

Солистка «Блестящих» Ксения Новикова на круглом столе «Семья — территория безопасности» рассказала, что училась у Жанны Фриске женственности.





В беседе с NEWS.ru певица рассказала, что Фриске водила её по магазинам и помогала с выбором одежды.

«Жанна всегда была примером. Потому что она сама очень женственная. Замечательная, нежная, красивая. Знала, как одеваться. На неё все смотрели, и было не зазорно хотеть быть на неё похожей. Я вдохновлялась её примером. И мне не зазорно это говорить, потому что, мне кажется, мы, девочки, должны учиться друг у друга чему-то хорошему. <…> Жанна — она такая, она всем была мамочкой в коллективе», — отметила Ксения.