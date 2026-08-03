«Мамочка»: Ксения Новикова призналась, что училась быть женщиной у Жанны Фриске
Певица Ксения Новикова назвала Жанну Фриске примером для подражания
Солистка «Блестящих» Ксения Новикова на круглом столе «Семья — территория безопасности» рассказала, что училась у Жанны Фриске женственности.
В беседе с NEWS.ru певица рассказала, что Фриске водила её по магазинам и помогала с выбором одежды.
«Жанна всегда была примером. Потому что она сама очень женственная. Замечательная, нежная, красивая. Знала, как одеваться. На неё все смотрели, и было не зазорно хотеть быть на неё похожей. Я вдохновлялась её примером. И мне не зазорно это говорить, потому что, мне кажется, мы, девочки, должны учиться друг у друга чему-то хорошему. <…> Жанна — она такая, она всем была мамочкой в коллективе», — отметила Ксения.На вопрос о семейном конфликте между бывшим гражданским мужем Фриске и её родителями Новикова отвечать не стала. Она пожелала, чтобы ситуация скорее разрешилась.