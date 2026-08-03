Продюсер назвал драку скрипачей на концерте Дмитриенко «фриковством»

03 августа 2026, 19:33

Продюсер Дзюник оценил драку скрипачей как пиар-акцию на концерте Дмитриенко

Иван Дмитриенко (Фото: Telegram @vaneckavanushka)

Продюсер Леонид Дзюник оценил инцидент с участием двух скрипачей на концерте Вани Дмитриенко в «Лужниках». Он назвал произошедшее «фриковством» и предположил, что драка носила преднамеренный характер.





В беседе с «Абзацем» эксперт пояснил, что таким образом организаторы или сам артист пытались привлечь внимание к сольному выступлению, которое иначе осталось бы незамеченным. Продюсер отметил, что у него вызывает удивление сама ситуация с конфликтом двух музыкантов оркестра на сцене.

«Никаких шикарных песен или масштабного шоу молодой артист предложить зрителям не может», — объяснил Леонид Алексеевич.

«Эти мальчики не могут ничего сделать, кроме как привлекать к себе внимание фриковством. Ничего не подготовлено, о его творчестве нечего сказать, кроме как о том, что на сцене подрались два музыканта», — заявил эксперт.