Много света: На пресс-конференции рассказали, как пройдет фестиваль «Достоевский»

Масштабный проект искусств, посвященный великому писателю Ф.М.Достоевскому, пройдет в подмосковном Зарайске 20 и 21 июля. В программе необычные спектакли, шумовая симфония, перфомансы, ярмарка и выставка российских дизайнеров.
«Фестиваль «Достоевский» — это событие, которое должно быть. Мы надеемся, что фестиваль станет популярным местом силы, как «Мелиховская весна», которая проходит более 10 лет, как фестиваль Чайковского и многие другие. Для нас это такой шаг, чтобы раз в год город звучал молодыми режиссерами на разных площадках, большими артистами, великим музыкантами. По масштабу, по количеству площадок, локаций, разнообразию, я считаю, что это событие достойно к посещению для жителей Московской области и Москвы. Мы всячески будем стараться поддерживать это все, чтобы фестиваль был ежегодным, чтобы город активно развивался»», — отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.
Фото: Радио 1
Художественным руководителем фестиваля стал народный артист, знаменитый актёр Евгений Миронов.
«Конечно же, это авантюра. Но, с другой стороны, Достоевский был игрок, и очень азартный игрок. Зарайск — такой маленький город, но такое большое количество исторических событий и имен. Когда я поехал в поместье «Даровое», то увидел, что стоит небольшой флигель, и больше ничего. А потом я подумал: как это круто, потому что тут в работу включается творчество и фантазия. В этом месте Федор Михайлович — мальчик — бегал со своими родными братьями и сестрами на эту речку, она сохранилась. Объекты основные, достоверные есть, а дальше дело творцов. Что там было? А было там самое главное — он был счастлив. Через призму, через мальчика, через личность, которая там созревала, через личность Достоевского мы решили посмотреть», — поделился народный артист.
Фото: Радио 1
В рамках фестиваля состоятся премьерные показы нескольких спектаклей. Главной премьерой, по словам театрального критика Оксаны Ефременко, стали «Бедный люди».
«Как рождается талант, что влияет на человека, какие впечатления потом перерождаются в творческие впечатления. Главная премьера «Бедные люди». Мы погружаемся в историю того, как текст работает», — отметила Оксана Ефременко.
Актриса театра и кино Юлия Хлынина, играющая главную роль в спектакле, добавила, что в тексте замечается пронзительный свет.
Также на фестивале пройдет путешествие по реке Осётр, которая стала важным моментом в рассказе Фёдора Михайловича «Сон смешного человека».
«Это какое-то невероятное погружение для меня самой в мир Достоевского. Мы основывались на фразе «мимо проплывают образы», и река как символ времени, как символ жизни, которая проходила у Федора Михайловича», — сообщила драматург спектакля «Сон смешного человека» Анастасия Скорик.
Программа фестиваля очень обширная и занимает почти весь город. Можно будет заглянуть за стену Кремля и посетить Никольской собор, слушая аудиоспектакль узбекского и российского театрального режиссёра и актёра Талгата Баталова.
«Когда мы с композитором приехали в Зарайск, то поняли, что Зарайск и Кремль похожи на музыкальную шкатулку. Очень мило и камерно. Мы придумали маршрут, когда зрители будут ходить в наушниках по Зарайску, по Кремлю, залезать в эти башни, и вместе с героем рассказа будут взрослеть», — отметил он.
Фото: Радио 1
По словам режиссера, основателя и руководителя пермской театральной команды «немхат» Александра Шумилина, задача проекта — чтобы каждый зритель смог прочувствовать то же, что чувствовал Достоевский и его семья.
Также на площадке будут проводиться лекции, где исследователи и современные писатели подробно расскажут про Достоевского и его жизнь.
«Я сейчас слышу «свет, природа, плоты» — это вообще не про него. И это очень круто. У нас Достоевский ассоциируется с мрачным Петербургом, с коридорами, с подсознанием, с городскими улицами. А здесь на контрасте со всем летом, солнечной природой, пресловутым природой. Надо брать с собой крем на фестивале будет много света», — сказал писатель, доцент Литературного института им. Горького Александр Снегирёв.
На улицах Зарайска в дни фестиваля пройдут шествия и перфомансы, участниками которых станут гигантские куклы Достоевского, Пушкина, Гоголя и Хармса. А около Кремя развернется гастрономическая ярмарка по рецептам семьи Достоевских.
«Наш фестиваль развернут к свету. Вам будет весело и неожиданно», — сказала генеральный продюсер фестиваля-путешествия в Зарайск «Достоевский», СЕО компании «Культура потребления» Дария Женихова.
Подробнее о программе фестиваля читайте здесь.
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