В «Новом Иерусалиме» стартовал фестиваль «Лето. Музыка. Музей»

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В Истре прошла церемония открытия VII Фестиваля классической музыки на открытом воздухе «Лето. Музыка. Музей». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Фестиваль каждый год проводит государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» вместе с Московской областной филармонией при поддержке Минкульта России и Министерства культуры и туризма Подмосковья.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В этом году фестиваль посвятили «Русским сезонам» знаменитого импресарио Сергея Дягилева.
В этом году на сцену фестиваля выйдут пианист Николай Луганский, скрипач Павел Милюков, виолончелист Александр Рамм, ансамбль солистов оперной труппы, хор и оркестр Большого театра. Вместе с резидентом фестиваля, Госоркестром им. Светланова, в концертах примет участие Российский национальный оркестр.
Как уточнили в министерстве, в стоимость билета на фестивальные концерты входит и посещение государственного историко-художественного музея «Новый Иерусалим».
Фестиваль продлится до 7 июля. Узнать программу и купить и билеты можно на сайте музея.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Музыкальный фестиваль «Лето. Музыка. Музей» проводится в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
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«За шесть лет существования проекта концерты посетили более 27 тыс. зрителей. За эти годы он превратился в широкомасштабный фестиваль профессионального искусства. Концерты проходят под открытым небом. В этом году мы решили расширить зрительный зал – сейчас он рассчитан на 1,8 тыс. человек», – рассказал замминистра культуры и туризма региона Павел Родин.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В этом году фестиваль посвятили «Русским сезонам» знаменитого импресарио Сергея Дягилева.
«Уже третий год выступаю на этом фестивале в качестве дирижёра и второй год подряд удостоен чести быть его художественным руководителем. В этом году мы решили обратить внимание на творчество Дягилева и его соратников — тех, благодаря кому были созданы знаменитые «Русские сезоны». Наш фестиваль является продолжением традиций, заложенных более 100 лет назад. Мы сконцентрировались на творчестве композиторов и тех произведениях, которые имеют прямое отношение к Сергею Дягилеву», – отметил худрук фестиваля, дирижёр Дмитрий Юровский.Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В этом году на сцену фестиваля выйдут пианист Николай Луганский, скрипач Павел Милюков, виолончелист Александр Рамм, ансамбль солистов оперной труппы, хор и оркестр Большого театра. Вместе с резидентом фестиваля, Госоркестром им. Светланова, в концертах примет участие Российский национальный оркестр.
«Резидентом фестиваля является государственный академический симфонический оркестр России имени Светланова. Также своё творчество представляют Российский Национальный оркестр и оркестр Большого театра. То есть на одной сцене выступят три лучших российских оркестра. Доверие таких музыкантов дорогого стоит», – уверен президент фестиваля, народный артист России, художественный руководитель Московской областной филармонии Максим Дунаевский.Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Как уточнили в министерстве, в стоимость билета на фестивальные концерты входит и посещение государственного историко-художественного музея «Новый Иерусалим».
Фестиваль продлится до 7 июля. Узнать программу и купить и билеты можно на сайте музея.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Музыкальный фестиваль «Лето. Музыка. Музей» проводится в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
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