Многодетная мама из Звенигорода создала семейный театр теней

Фото: Хавива Фонина
Художница, мать троих детей Ульяна Кузнецова из Звенигорода создала первый в Московской области семейный театр теней, передаёт корреспондент Хавива Фонина.
Ульяна не только главный режиссёр своего театра, она создаёт декорации, фигурки персонажей и сама пишет сценарии по мотивам сибирских деревенских сказок.
Сейчас в репертуаре семейного театра шесть пьес, с ними мини-труппа из Ульяны и её детей — дочерей Мирославы и Даши и сына Ярослава — гастролирует по Подмосковью. В будущем театр планирует провести большой гастрольный тур по России.
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«Это сказки, которые рассказывали наши бабушки своим внукам возле русской печки», — поделилась Ульяна.
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Лев Каштанов