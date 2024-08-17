«Мода, красота и дефиле»: ежегодный модный показ ModaZ состоится в Орехово-Зуеве

Фото: Дарья Звягина
18 августа в Парке 30-летия Победы в Орехово-Зуеве состоится ежегодный модный показ ModaZ с участием школы моделей Fashion ModelZ.
Организатор мероприятия и модельер Дарья Звягина рассказала в беседе с корреспондентом «Радио 1» о предстоящем событии.
Фото: Дарья Звягина
В показе принимают участие модели в возрасте от трех до 56 лет. Они представят коллекции брендов из нескольких регионов России, однако упор делается на местных производителей. Звягина в качестве модельера и дизайнера представит свою Military-коллекцию «Modistka» – одежды от личного бренда, а также серию плащей-пыльников.
Фото: Дарья Звягина
Фото: Дарья Звягина
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«Этим летом проходит наш ежегодный модный показ ModaZ, который мы проводим в Парке победы. В этом году нам удалось организовать его второй раз. Первый получил очень хороший отклик, было много обратной связи, поэтому мы решили для жителей нашего города повторить это мероприятие. Мы проводим его только в этом парке: расстилаем глянец, ставим атмосферные шатры и свет. Такого плана мероприятие мы проводим уже пятый раз. Вход свободный, может прийти любой желающий. Стараемся анонсировать мероприятия всеми возможными способами, поэтому приходят свыше 200 человек», – поделилась организатор.
Фото: Дарья Звягина
В показе принимают участие модели в возрасте от трех до 56 лет. Они представят коллекции брендов из нескольких регионов России, однако упор делается на местных производителей. Звягина в качестве модельера и дизайнера представит свою Military-коллекцию «Modistka» – одежды от личного бренда, а также серию плащей-пыльников.
Фото: Дарья Звягина
«Модные события собирают вокруг себя много заинтересованных людей, но, в первую очередь, мероприятие организуется для детей школы моделей, для их возможности попробовать себя, для вдохновения. Парк победы – это одно из самых красивых мест с очень хорошей большой, просматриваемой локацией с невероятно красивым закатом, поэтому мы всегда начинаем мероприятие ближе к вечеру», – объяснила собеседница «Радио 1».Модельер подчеркнула, что этот показ мод вдохновляет как воспитанников школы, так и гостей, которые могут сформировать свою будущую направленность после посещения мероприятия. В частности, юные гости могут получить мотивацию для начала освоения модельного творчества, фотоискусства, дизайна и других смежных направлений. Всё это указывает на высокую социальную пользу события.
Фото: Дарья Звягина
«Мы вышли на новую форму проведения мероприятия с максимально активными, нон-стоп показами. Одно сплошное действие с непрерывным выходом моделей на подиум. Идет быстрая смена дизайнеров, что позволило отказаться от выходов актёров, певцов, хореографов и танцоров. Здесь только мода, красота и дефиле – чёткое и без примесей других творческих направлений», – заключила дизайнер.Фото: Дарья Звягина
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Анастасия Чинкова