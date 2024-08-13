В Мелихове отметят три Спаса и вспомнят забытые народные игры

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» в городском округе Чехов 17 августа, пройдет праздник «Три Спаса в Мелихове». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
В августе Русская православная церковь отмечает сразу три праздника Спаса: Яблочный, Ореховый и Медовый. Праздновать их в усадьбе Мелихово уже стало традицией. В этом году фестиваль «Три Спаса в Мелихове» пройдёт в 10-й раз.
Для посетителей будет работать ярмарка народных промыслов и выставка урожая музейного огорода «Юг Франции». А артисты Мелиховского театра «Чеховская студия» сыграют миниатюры по произведениям Чехова.
Праздник начнётся в 13 часов. Билеты можно купить в кассе музея-заповедника или на сайте.
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«Гости погрузятся в мир народных традиций. В музыкальной программе выступят оркестр народных инструментов «Русские узоры», состоится концерт артистки театра и кино Карины Мостовой. Фольклорист Илья Ахрамеев и «Живой Музей народных искусств» познакомят с забытыми народными играми. На мастер-классах научат делать травяную куклу-стригушку, обучат живописи, росписи деревянной игрушки, художественной резке по овощам и фруктам. Можно будет понаблюдать за работой гончара, освоить лепку из пластовой глины», – рассказали в министерстве.
Для посетителей будет работать ярмарка народных промыслов и выставка урожая музейного огорода «Юг Франции». А артисты Мелиховского театра «Чеховская студия» сыграют миниатюры по произведениям Чехова.
Праздник начнётся в 13 часов. Билеты можно купить в кассе музея-заповедника или на сайте.
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Лора Луганская