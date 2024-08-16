В Павловском Посаде открыли набор на музыкальные занятия для взрослых

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Набор любителей пения и музыки объявило вокальное объединение «Настроение» в Павловском Посаде, на занятиях ждут всех желающих в возрасте от 35 лет, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Вокальное объединение «Настроение» приглашает на занятия в дом культуры «Ленский» в Павловском Посаде всех, кто не представляет свою жизнь без музыки, песни, но думает, что у него нет к этому никаких способностей», — говорится в сообщении.Занятия будут проводиться по вторникам и четвергам с 17:30 до 19:00. Руководитель объединения Ольга Герасина является музыкант с большим опытом работы. Она берётся не только открыть во всех желающих вокальные способности, но и научить исполнять сложные вокальные партии.
Всех желающих ждут на дне открытых дверей в ДК «Ленский» в субботу, 24 августа, в 12:00.
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