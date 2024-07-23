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Юных жителей Подмосковья пригласили на творческий конкурс Росводресурсов

23 июля 2024, 10:55
Фото: iStock/yacobchuk

Фото: iStock/yacobchuk

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Общероссийский конкурс детских рисунков «Разноцветные капли» проводит Федеральное агентство водных ресурсов, принять в нём участие приглашаются жителей Московской области в возрасте от трёх до 16 лет, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.


«Подмосковные дети традиционно являются одними из наиболее активных участников конкурса Росводресурсов. Я обращаюсь к родителям с просьбой рассказать детям об этом конкурсе, о значении воды и водоёмов и помочь им принять участие», — сказал глава Минэкологии области Тихон Фирсов.
Приём конкурсных работ уже начался, он продлится до 18 октября. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте конкурса рисуюводу.рф. Там же размещена подробная информация об условиях участия, номинациях и пр.

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Впервые прошедший в Зарайске фестиваль «Достоевский» посетили 25 тысяч человек
22 июля 2024, 17:02

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Около 25 тысяч человек посетили фестиваль-путешествие «Достоевский», который впервые состоялся в Зарайске 20 и 21 июля. Это жители города, а также зрители из Коломны, Рязани, Тулы, Санкт-Петербурга, Москвы и других городов, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Для гостей подготовили более 50 событий, в том числе шесть собственных премьер.
«Достоевский, Чехов и Чайковский – три имени, которые являются достоянием Подмосковья. Хотим, чтобы Зарайск стал местом, куда каждый год будут стремиться люди посмотреть спектакли, послушать музыку, погулять и почувствовать атмосферу города», – сказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В усадьбе Даровое под Зарайском жила семья Достоевского. Там, по воспоминаниям писателя, он был действительно счастлив. Фестиваль охватил весь город и его окрестности. Сама усадьба Даровое, Зарайский кремль, набережная реки Осётр и главные туристические улицы стали местом проведения спектаклей, концертов, выставок и шествий.

Гала-событием фестиваля стала премьера спектакля-концерта «Бедные люди» Мурата Абулкатинова с актёрами Евгением Мироновым, Юлией Хлыниной и Камерным ансамблем «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Юрий Квятковский представил премьеру спектакля на реке Осётр по фантастическому рассказу «Сон смешного человека». Герои произведений Достоевского проплывали по реке на плотах.

Аудиоспектакль Талгата Баталова по рассказу «Маленький герой» прошёл в стенах Зарайского кремля. Он так понравился зрителям, что для желающих пришлось проводить дополнительные сеансы. В планах города – оставить его в постоянной программе музея-заповедника.

Красочные шествия уличных театров из Москвы, Суздаля и Санкт-Петербурга прошли на старинных улицах города. Зрители танцевали с гигантскими куклами Достоевского и Пушкина, снимали кино в картонных декорациях, учились сочинять и рассказывать истории, играли в игры XIX века. Популярностью пользовалась литературная программа фестиваля.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Масштабный фестиваль активизировал локальный бизнес и туристический потенциал города. Гостей встречали знаменитыми зарайскими коврижкой и баранкой, коломенской пастилой. Лакомства раскупили ещё в первый день. Ночью пекарям и кондитерам пришлось вновь приняться за работу.

Для посетителей ярмарки разрезали несколько голов сыра «Юный Федор Михайлович». За два дня было выпито 120 литров чая из самоваров.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Фестиваль «Достоевский: путешествие в Зарайск» проводился в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.

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#подмосковье
#московская область
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#литература
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«Ночь в парках» привлекла более 45 тысяч жителей и гостей Подмосковья
22 июля 2024, 15:49

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Более 45 тысяч человек посетили общеобластное мероприятие «Ночь в парке», которое прошло 20 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Московской области.
На мероприятии состоялись арт-выставки современных художников, огненное и световое шоу, концерты, неоновые дискотеки, танцевальные батлы, показательные выступления солистов и коллективов художественной самодеятельности, кинопоказы под открытым небом.
«Например, в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха провели иммерсивный краеведческий квест «Тайны ночного леса». Гости Центрального парка Чехов приняли участие в костюмированном заплыве на сапах. В парке «Покровский» Сергиево-Посадского городского округа состоялись уроки росписи деревянных игрушек светящимися и флуоресцентными красками «Взломай культурный код». В Коломне прошло шоу ходулистов», – рассказали в министерстве.
Там напомнили, что мероприятие «Ночь в парке» прошло более чем в 80 парках Подмосковья.

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#культура
#парки
#подмосковье
#московская область
#минкульттуризма мо
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Стал известен владелец тапалки Hamster Kombat
Владельцем тапалки Hamster Kombat является бизнесмен Эдуард Гуринович
22 июля 2024, 15:15

Фото: istockphoto/Bayu Aji

Владельцем игры про хомяка Hamster Kombat или так называемой «тапалки» (от англ. Tap — нажатие по экрану мобильного — Прим. ред.) является бизнесмен Эдуард Гуринович. Об этом предприниматель сообщил в своем Telegram-канале.
«Хочу официально поделиться, что я и моя команда стали эксклюзивным партнером по игре Hamster Kombat в России», — говорится в публикации.

Миллионер уточнил, что права на бренд выкуплены, поэтому он и его команда получили право на регистрацию одноименного с игрой товарного знака.

Гуринович добавил, что сейчас идет борьба с мошенниками в мировом масштабе. Аудитория Hamster Kombat, по словам Гуриновича, ежедневно растет. Речь идет об увеличении на более чем 250 миллионов пользователей по всему миру за квартал.

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#россия
#игры
#новости
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Названы победители конкурса музыкальных семей «Вместе»
22 июля 2024, 12:24

Фото: пресс-служба национального проекта «Родники»

В креативном пространстве президентского фонда культурных инициатив состоялся песенный финал конкурса «Вместе» на самую музыкальную семью по версии национального проекта Олега Газманова «Родники». Конкурс был посвящён Году семьи в России, сообщили в пресс-службе организаторов.
Победителями стали семьи Поповых из Татарстана, Рыбачёвых из Воронежа и Савенковых – также из Татарстана.
«Жюри не сразу смогло определить победителя – симпатии разделились между Поповыми и Рыбачёвыми. Они же получили самое большое количество голосов в народном голосовании, где третьими шли Савенковы. В результате жюри приняло трудное решение: разделить пополам главный приз в 1 млн рублей, а специальный народных симпатий вручить Савенковым», – говорится в сообщении.
Всего в финальном этапе российского конкурса «Вместе» в рамках национального проекта «Родники» участвовали семь музыкальных семей из Подмосковья, Санкт-Петербурга, Красноярска, Воронежа и Татарстана. Семья Лужецких из Мытищ заняла по итогам народного голосования пятое место.

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#подмосковье
#московская область
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В конном фестивале «Иваново поле» приняли участие около 1,2 тыс. артистов
22 июля 2024, 12:00

Фото: Ксения Пашуто

Шестой международный конный фестиваль «Иваново поле» состоялся в селе Ивановское городского округа Черноголовка, участие в нём приняли около 700 конных артистов и 500 пеших — актёров иммерсивного театра, акробатов и гимнастов, передаёт корреспондент Ксения Пашуто.
«Наш фестиваль — один из самых масштабных в конном мире и конном искусстве. Каждый год он становится ещё ярче, интереснее и насыщенней. В этот раз фестиваль был посвящён семье. У нас много работало различных интерактивных зон для деток — и для всей семьи: мастер-классы, аттракционы, батуты и прочие развлечения», — рассказала один из организаторов фестиваля Инесса Тарасова.
Конные программы фестиваля проводились на четырёх полях, они включали соревнования и различные театрализованные номера. Каждый день фестиваля завершался шоу, например, зрители смогли увидеть исторический конкурс, в котором спортсмены-наездники представляли разные эпохи. Кроме того, на территории фестиваля работал ремесленный этнопарк «Город солнца», а также интерактивные площадки и ярмарки.

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#фестиваль
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На фестивале «Достоевский» в Зарайске развернут тематическую ярмарку
19 июля 2024, 22:41

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Большая ярмарка будет развёрнута в Зарайске, где 20 и 21 июля пройдёт фестиваль-путешествие «Достоевский». Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
Ярмарку с тематическими сувенирами и угощениями по рецептам семьи Достоевских организуют на площади Революции.
«Местные фермеры приготовят новый вид сыра «Юный Федор Михайлович». Также посетители смогут выпить чай из самоваров и попробовать традиционные зарайские коврижки – кексы с пряничным вкусом. В Литературном павильоне пройдет гастрономическая лекция, на которой можно будет узнать, какие блюда были в меню у писателя, а также о его вкусовых предпочтениях», – уточнили в ведомстве.
Улицы города, Зарайский кремль, площадь Революции, набережная реки Осётр и другие локации станут центральными площадками мероприятия. Именно в этих краях прошло детство Фёдора Михайловича.

Ранее сообщалось, что гостей фестиваля ждёт насыщенная программа: спектакль-концерт «Бедные люди» с участием народного артиста России, худрука Театра Наций Евгения Миронова, саунд-спектакль в музее-усадьбе Даровое, спектакль-путешествие по реке Осётр, премьеры для детей и другие театральные постановки.

Подробную информацию о фестивале и его программу можно найти на сайте мероприятия.

Фестиваль «Достоевский: путешествие в Зарайск» проводится в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.

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#культура
#туризм
#минсельхозпрод мо
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#подмосковье
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На берегу Оки пройдёт праздник под открытым небом «Царская уха»
19 июля 2024, 20:30

Фото: iStock / Ann_Zhuravleva

В Луховицах 20 июля в 11-й раз состоится Межрегиональный фестиваль «Царская уха». Гастрономический праздник под открытым небом стал настоящей традицией для городского округа, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.
«На фестивале гостей ждёт праздник вкусов и креатива. Там можно будет насладиться дегустацией великолепной ухи, приготовленной по старинному рецепту, и окунуться в атмосферу разнообразных мероприятий. Это концерты, мастер-классы, выставки и театрализованные представления», – говорится в сообщении.
Фестиваль будет проходить в посёлке Белоомут на левом берегу реки Оки. Он начнётся в 10 утра.

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

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#культура
#фестиваль
#гастрономия
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#река
#ока
#подмосковье
#минсельхозпрод мо
#московская область
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В Петербурге реконструируют шахматную партию с живыми фигурами
19 июля 2024, 17:59

Фото: iStock/3dmitry

На Дворцовой площади Санкт-Петербурга воссоздадут шахматную партию с живыми фигурами на гигантских клетках.
«Поле для игры будет просторным – 21х21 м. Актёры, которые изобразят фигуры, будут в ярких костюмах, посвящённых шахматной эстетике. Регламент партии – 30 минут плюс 30 секунд на каждый ход с учётом того, что актёрам потребуется время, чтобы пройти с одного поля доски на другое. Надеюсь, что живые шахматы на Дворцовой вызовут большой интерес», – рассказал в беседе с «Петербургским дневником» исполнительный директор Федерации шахмат Санкт-Петербурга Владимир Быков.

А до этого стало известно, что в России набирают популярность лагеря для взрослых, где можно окунуться в атмосферу детства и ностальгии, а также отдохнуть с пользой для себя и здоровья.

«Такие лагеря помогают найти в себе новые таланты и развить те, которые прежде не замечал. Окунуться в атмосферу творчества с экспертами своего дела. Погрузить в настоящее детство, где каждый был свободным и бодрым ребенком и с нетерпением ждал поездки в лагерь», — прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» организатор лагеря на Байкале Агата Березина.

Ранее сообщалось, что фестиваль «Достоевский: путешествие в Зарайск» станет уникальным событием, где благодаря мастерству современных артистов и технологиям оживут классические сказки.

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#лагерь
#игры
#санкт-петербург
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В Орехово-Зуеве 21 июля проведут фестиваль йоги
19 июля 2024, 17:59

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Фестиваль йоги проведут в воскресенье, 21 июля, в парке 30-летия Победы в Орехово-Зуеве, сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
«Гостей фестиваля ждут занятия с опытными инструкторами по разным видам йоги, сеансы массажа и стояния на гвоздях, вокальные и телесные практики, а также творческие мастер-классы и танцевальные выступления», — говорится в сообщении.
Отдельная программа подготовлена для детей, в неё входят различные спортивные игры и шоу мыльных пузырей.

Во время фестиваля в парке будет работать магазин с товарами ручной работы, кроме того, будет проводиться розыгрыш призов от спонсоров.

Фестивальная программа начнётся в три часа дня. Вход свободный. Возрастных ограничений нет.

Подробная информация о мероприятии размещена на главном туристическом портале Московской области.

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#орехово-зуево
#йога
#фестиваль
#культура
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