Юных жителей Подмосковья пригласили на творческий конкурс Росводресурсов

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Общероссийский конкурс детских рисунков «Разноцветные капли» проводит Федеральное агентство водных ресурсов, принять в нём участие приглашаются жителей Московской области в возрасте от трёх до 16 лет, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.
«Подмосковные дети традиционно являются одними из наиболее активных участников конкурса Росводресурсов. Я обращаюсь к родителям с просьбой рассказать детям об этом конкурсе, о значении воды и водоёмов и помочь им принять участие», — сказал глава Минэкологии области Тихон Фирсов.Приём конкурсных работ уже начался, он продлится до 18 октября. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте конкурса рисуюводу.рф. Там же размещена подробная информация об условиях участия, номинациях и пр.
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