Молодёжный фестиваль «Театральная завалинка» открылся в Подмосковье

Фото: пресс-служба администрации Жуковского
В этом году мероприятие посвящено проводникам-наставникам российских национальных ценностей.
Уточняется, что фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и содействии Союза театральных деятелей РФ.
Как отметил глава подмосковного Жуковского Юрий Прохоров, фестиваль «Театральная завалинка» является гордостью городского округа, ведь мероприятие объединяет поистине творческих и добросердечных людей. Прохоров пожелал удачи всем коллективам, принимающим участие в проекте.
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