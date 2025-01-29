«Мону Лизу» предложили вывезти из Франции из-за износа Лувра

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Власти Италии предложили перевезти знаменитую картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза», известную также как «Джоконда», в Милан. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Глава департамента культуры региона Ломбардия отметила, что на время ремонта в Лувре, где сейчас размещается картина, её можно было бы перевезти в Милан. Она подчеркнула, что число туристов, желающих посмотреть на шедевр, будет «чрезвычайно большим».
По словам Карузо, Милан станет идеальным местом, где можно разместить «Мону Лизу», поскольку да Винчи провёл в этом городе 25 лет. Именно здесь он написал «Тайную вечерю» и многие другие шедевры, а также спроектировал сеть каналов.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, говоря о предстоящем капитальном ремонте в главном здании Лувра, отметил, что полотно Леонардо да Винчи будет выставляться в отдельном здании музея.
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По словам Карузо, Милан станет идеальным местом, где можно разместить «Мону Лизу», поскольку да Винчи провёл в этом городе 25 лет. Именно здесь он написал «Тайную вечерю» и многие другие шедевры, а также спроектировал сеть каналов.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, говоря о предстоящем капитальном ремонте в главном здании Лувра, отметил, что полотно Леонардо да Винчи будет выставляться в отдельном здании музея.
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Анастасия Чинкова