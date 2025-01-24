Первая леди Франции — мужчина: журналистка из США обещает опубликовать доказательства

Бриджит Макрон (Фото: соцсети)
Американская журналистка Кэндис Оуэнс пообещала опубликовать 30 января доказательства того, что супруга президента Франции Эммануэля Макрона Бриджит биологически не является женщиной. Об этом она написала в своих соцсетях.
По версии журналистки, которая уже несколько лет занимается расследованием этой истории, Брижит Макрон на самом деле — это ее родной брат Жан-Мишель. В семье было шестеро детей, и настоящая Брижит пропала без вести или умерла в начале 1961 года. Примерно в 1984 году Жан-Мишель решил стать своей пропавшей сестрой.
Так, Оуэнс заявила, что 30 января опубликует доказательства того, что Бриджит является биологическим мужчиной. Однако перед этим она обращалась к Макрону, направив ему ряд вопросов и попросила прислать детские фотографии его жены, но запрос остался без ответа.
О том, что Брижит Макрон является мужчиной уже давно говорят во всем мире. Публика обсуждает ее мужскую походку, большой размер ноги, прическу, похожую на парик и другие признаки. А король Карл Великобритании не целует ей руку, как положено по этикету при встрече, а пожимает.
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Так, Оуэнс заявила, что 30 января опубликует доказательства того, что Бриджит является биологическим мужчиной. Однако перед этим она обращалась к Макрону, направив ему ряд вопросов и попросила прислать детские фотографии его жены, но запрос остался без ответа.
О том, что Брижит Макрон является мужчиной уже давно говорят во всем мире. Публика обсуждает ее мужскую походку, большой размер ноги, прическу, похожую на парик и другие признаки. А король Карл Великобритании не целует ей руку, как положено по этикету при встрече, а пожимает.
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Элина Позднякова