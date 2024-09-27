В Лондоне вынесен приговор экоактивисткам, облившим супом картину Ван Гога

Фото: istockphoto/Leonid Andronov
В Лондоне завершилось слушание по делу двух молодых активисток экологического движения Just Stop Oil. В октябре 2022 года они облили томатным супом знаменитую картину Винсента Ван Гога «Подсолнухи».
Фиби Пламмер была приговорена к двум годам тюремного заключения, а Анна Холланд — к 20 месяцам, передаёт радиостанция LBC. Нападение на шедевр девушки произвели в Национальной картинной галерее Лондона. В пресс-службе музея тогда сообщали, что само полотно испорчено не было, но незначительно пострадала рама.
Стоимость восстановления «незначительно» повреждённой итальянской рамы XVII века составила 10 тысяч фунтов стерлингов. Активистки-экологи были признаны виновными в нанесении противоправного ущерба. Активисты движения Just Stop Oil уже несколько лет проводят протестные акции, выступая за прекращение добычи нефти и газа. Они приклеивают себя к картинам в галереях, обливают краской здания. Также манифестанты перекрывали уличное движение в центре британской столицы.
Читайте также:
Figaro: Парижский Лувр сообщил про угрозу взрыва «Джоконды» Леонардо да Винчи
Психолог Хорс: Экоактивисты – не психопаты, а фанатики
Экоактивисты облили супом «Мону Лизу» в Лувре
Александр Бойцов