Figaro: Парижский Лувр сообщил про угрозу взрыва «Джоконды» Леонардо да Винчи

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Злоумышленники направили в Парижский Лувр сообщение с предупреждением об угрозе взрыва знаменитой картины Леонардо да Винчи «Джоконда». Про угрозы сообщается на сайте музея, передает Le Figaro.
«Мы стремимся взорвать Мону Лизу и другие шедевры. Просто предупреждение: 100 кг С4 наносят большой вред», – говорится в послании злоумышленников.
Полиция немедленно оцепила территорию музея и начала проводить обыск, однако правоохранители не нашли ни одного подозрительно предмета.
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