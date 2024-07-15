«Морская почта «Петербургского дневника» вновь начнёт работу в Кронштадте

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25 июля в Кронштадте снова заработает «Морская почта «Петербургского дневника».
В рамках акции у жителей и гостей города будет возможность бесплатно отправить открытки в любую точку России. Отмечается, что мероприятие будет приурочено ко Дню Военно-морского флота.
А в Карелии выступили за переименование Дня освобождения республики от фашистских захватчиков. Теперь он будет называться «День освобождения от немецко-фашистских и финских захватчиков».
Ранее сообщалось, что в Чеховском городском округе Московской области 27 июля пройдёт традиционный фестиваль «Гуляй Город», посвящённый победе в Битве при Молодях.
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«В этом году город воинской славы Кронштадт отмечает большой юбилей – 320 лет со дня основания. Мы не могли обойти стороной такую важную дату и посвятили этому одну из открыток. Другие виды открыток – а всего их четыре – объединены тем, что на них изображены работы воспитанников Художественной школы Кронштадтского района», – отметил главный редактор издания Кирилл Смирнов.
А в Карелии выступили за переименование Дня освобождения республики от фашистских захватчиков. Теперь он будет называться «День освобождения от немецко-фашистских и финских захватчиков».
«Я всегда выступал за переименование этого дня. Я бы на первое место в формулировке поставил именно «финских». Ведь летом 1941 года после начала Великой Отечественной войны именно финские войска при поддержке немецко-фашистских вторглись на территорию Карелии. В ходе военной агрессии им удалось захватить значительную часть республики, в том числе и столицу региона», — прокомментировал в беседе с RuNews24.ru профессор кафедры отечественной истории института истории политических и социальных наук Петрозаводского государственного университета, доктор исторических наук Сергей Веригин.
Ранее сообщалось, что в Чеховском городском округе Московской области 27 июля пройдёт традиционный фестиваль «Гуляй Город», посвящённый победе в Битве при Молодях.
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Мелисса Тимофеева