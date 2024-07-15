Областное мероприятие «Культурный код Подмосковья» посетили 20 тыс. человек

Свыше 3 тыс. человек побывали на фестивале народной культуры «Сенокос в Муранове, который прошёл в выходные в музее-заповеднике Усадьба «Мураново» в городском округе Пушкинский. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области, при информационной поддержке которого состоялось мероприятие.