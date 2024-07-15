Областное мероприятие «Культурный код Подмосковья» посетили 20 тыс. человек

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Более 20 тыс. человек стали участниками общеобластного мероприятия «Культурный код Подмосковья», которое состоялось в прошедшие выходные более чем в 80 парках. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Для посетителей были организованы выставки, экскурсии и лекции по истории и культуре городских округов региона, анимационные и концертные программы.
Мероприятия были организованы в рамках всероссийского проекта «Большие семейные выходные».
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«Например, в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске прошёл концерт квартета Московской областной филармонии имени А. Алябьева и солистки Людмилы Боталовой. В Щёлковском парке культуры и отдыха провели конное шоу от Школы гвардейских подпрапорщиков. В парке «Вербилки» в Талдоме прошла иммерсивная экскурсия-чаепитие «Мануфактура Гарднеръ», – рассказали в пресс-службе.
Мероприятия были организованы в рамках всероссийского проекта «Большие семейные выходные».
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Лора Луганская