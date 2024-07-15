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Областное мероприятие «Культурный код Подмосковья» посетили 20 тыс. человек

15 июля 2024, 16:12
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

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Более 20 тыс. человек стали участниками общеобластного мероприятия «Культурный код Подмосковья», которое состоялось в прошедшие выходные более чем в 80 парках. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Для посетителей были организованы выставки, экскурсии и лекции по истории и культуре городских округов региона, анимационные и концертные программы.
«Например, в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске прошёл концерт квартета Московской областной филармонии имени А. Алябьева и солистки Людмилы Боталовой. В Щёлковском парке культуры и отдыха провели конное шоу от Школы гвардейских подпрапорщиков. В парке «Вербилки» в Талдоме прошла иммерсивная экскурсия-чаепитие «Мануфактура Гарднеръ», – рассказали в пресс-службе.


Мероприятия были организованы в рамках всероссийского проекта «Большие семейные выходные».

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#культура
#искусство
#подмосковье
#московская область
#парки
«Сенокос в Муранове» посетили более 3 тысяч человек
15 июля 2024, 12:48

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Свыше 3 тыс. человек побывали на фестивале народной культуры «Сенокос в Муранове, который прошёл в выходные в музее-заповеднике Усадьба «Мураново» в городском округе Пушкинский. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области, при информационной поддержке которого состоялось мероприятие.
«Ярким событием стал покос травы на Барском лугу. Фестиваль также украсили выступления солистов Московской областной филармонии и Государственного академического оркестра солистов Московской областной филармонии «Русские узоры». Для гостей организовали встречу с писателем Марией Сидлер, а также с писателем, публицистом, автором статей и книг по истории старообрядчества Дмитрием Урушевым», – говорится в сообщении.
На празднике прошла ярмарка ремесленных изделий и товаров народных промыслов. Гости смогли принять участие в народных играх и мастер-классах, попробовать силы в декупаже, работе с керамикой, росписи пряников, создании текстильных и деревянных игрушек, изделий из полимерной глины и других видах ремёсел.

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#культура
#минкульттуризма мо
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#подмосковье
#московская область
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Клин и Витебск обсудили сотрудничество в сфере культуры и туризма
15 июля 2024, 12:19

Фото: пресс-служба г.о. Клин

Делегация городского округа Клин посетила белорусский Витебск, в рамках визита была организована встреча главы Клина Алёны Сокольской с главой Витебска Геннадием Сабыничем, сообщает пресс-служба администрации подмосковного муниципалитета.
«На встреч стороны обсудили сотрудничество в сфере сохранения культурного наследия и исторических ценностей, а также договорились о развитии совместных проектов в сфере событийного туризма», — отмечается в сообщении.
Кроме того, в рамках визита хореографический коллектив «Акулина» из Клинской школы искусство имени Чайковского принял участие в международном творческом конкурсе «Радуга над Витебском». Клинская делегация также поучаствовала в мероприятиях XXXIII международного фестиваля искусств «Славянский базар».

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В Подмосковье пройдёт фестиваль в честь победы в Битве при Молодях
12 июля 2024, 20:28

Фото: туристический портал МО

В Чеховском городском округе 27 июля пройдёт традиционный фестиваль «Гуляй Город», посвящённый победе в Битве при Молодях.
Об этом сообщил глава муниципалитета Михаил Собакин.
«Мероприятие состоится на историческом поле рядом с селом Молоди. Насыщенная культурно-историческая программа погрузит гостей в атмосферу Руси XVI века. Для посетителей подготовят выступления творческих коллективов Московской области, театрализованную военно-историческую реконструкцию битвы, русские игры и забавы. Приглашаю всех жителей и гостей нашего округа посетить это уникальное мероприятие», – написал Собакин в своём телеграм-канале.
По его словам, гости смогут посетить мастер-классы, исторический лагерь реконструкторов, торговые ряды, ярмарку изделий дизайнеров и ремесленников, а также фуд-корт и основную сцену.

Фестиваль проводится с 2009 года. В 2022-м благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва он получил федеральный статус.

Собакин добавил, что к месту проведения будет организован трансфер. А для автомобилистов предусмотрены удобные пути подъезда. Оставить машину можно будет на бесплатной парковке.

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В Клину проведут музыкальный фестиваль «Белый цветок»
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#фестиваль
#михаил собакин
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#подмосковье
#московская область
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В Клину началось голосование за лучшую композицию фестиваля «Вальс цветов»
12 июля 2024, 16:01

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Народное онлайн-голосование за лучшую композицию фестиваля флористики и дизайна «Вальс цветов» в Клину, стартовало на платформе портала госуслуг, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Голосование впервые проводится с авторизацией через «Госуслуги», это поможет избежать «накруток», — пояснили в администрации.
Голосование будет открыто до 28 августа, а 31 августа, во время празднования Дня города Клина, объявят, кто победил. Создателям лучших композиций вручат дипломы и ценные призы.

Фестиваль «Вальс цветов» проводится в Клину в десятый, юбилейный, раз, в конкурсной программе участвуют 23 композиции, в которых зашифрованы поговорки и пословицы. Проголосовать можно только за одну композицию.

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#фестиваль
#голосование
#конкурс
#цветы
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В Подмосковье официально представят «Пушкинский театральный фестиваль»
12 июля 2024, 14:50

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

В парке города Пушкино 13 июля официально представят «Пушкинский театральный фестиваль» 2024 года. Презентация пройдёт в рамках общеобластного мероприятия «Культурный код», сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Сам фестиваль будет проходить с 30 августа по 9 сентября. Планируется, что он станет одним из важных событий, завершающих летний сезон в Подмосковье. Проведение фестиваля стало возможным благодаря победе Пушкинского музыкально-драматического театра в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив, поддержке правительства Московской области и администрации муниципалитета.
«Пушкинский театральный фестиваль 2024» посвящён 225-летнему юбилею Александра Пушкина. Он станет продолжением фестиваля «МХТ-125. Всё начиналось в Пушкино», прошедшего в прошлом году. На мероприятие приглашены театры Москвы и Подмосковья, имеющие в своем репертуаре спектакли по произведениям Пушкина и его современников», – отметили в министерстве.
На сцене Летнего театра парка в формате опен-эйр в конце августа – начале сентября будут представлены не менее семи спектаклей, в том числе детских. В парке организуют выставочную зону, посвящённую генеалогическому древу Пушкина.

Гостям предложат экскурсии по литературным местам, где бывали Маяковский, Пришвин, Паустовский и Булгаков. Также в этих местах проходили первые репетиции МХАТ под руководством Константина Станиславского.

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#театр
#фестиваль
#пушкин
#пушкинский округ
#искусство
#культура
#подмосковье
#московская область
#минкульттуризма мо
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Платки из Павловского Посада украсили фольклорный праздник в Кирове
12 июля 2024, 11:07

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Знаменитые павловопосадские платки стали частью фольклорного праздника «Диво дивное», организованного в Кировской центральной библиотеке, сообщает пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
«Для праздника в библиотеке собрали изделия народных промыслов из разных регионов России, включая гжель, жостовские подносы, хохлому, семёновскую матрёшку, городецкие росписи, дымковскую игрушку и, конечно, платки из Павловского Посада», — говорится в сообщении.
Сотрудники музейно-выставочного комплекса Павлово-Посадского городского округа отметили, что павловопосадский платок является одной из визитных карточек России. Изготовление этих платков имеет статус народного художественного промысла. Каждый год в округе выпускают тысячи таких платков.

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Более 80 парков объединит общеобластное мероприятие «Культурный код Подмосковья»
#павловский посад
#фестиваль
#культура
#библиотека
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В Клину проведут музыкальный фестиваль «Белый цветок»
12 июля 2024, 10:31

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Музыкальный фестиваль «Белый цветок» состоится в Сестрорецком парке города Клин 1 сентября, гостей ждёт не только насыщенная концертная программа, но и мастер-классы и творческие встречи, а пространство фестиваля украсят арт-объекты, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Отмечается, что для молодых музыкантов, желающих принять участие в фестивале, организован конкурсный отбор.

«С начала июля до середины августа среди авторов-исполнителей проводится онлайн-конкурс. Заявку на участие можно оставить по ссылке», — говорится в сообщении.
Для лучших конкурсантов днём 1 сентября проведут очное прослушивание, а вечером три финалиста конкурса смогут выйти на сцену вместе со звёздами российской рок-музыки — Ольгой Кормухиной, Алексеем Беловым и другими.

На фестивале также проведут мастер-классы по созданию игрушек, росписи пряников, мыловарению и пр. А для юных гостей фестиваля предусмотрена игровая программа, посвящённая культурному наследию России.

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#музыка
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Представители Подмосковья взяли четыре номинации в лонг-листе «Звезды театрала»
11 июля 2024, 23:06

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Четыре представителя Московской области попали в лонг-лист премии «Звезда театрала». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма региона.
В номинации «Лучший драматический спектакль. Малая форма» в топ-10 вошёл спектакль «Вий. Три ночи» режиссёра Артема Бибилюрова. Он был поставлен Ивантеевским музыкально-драматическим театром при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Актриса Пушкинского музыкально-драматического театра Алёна Романова вошла в номинацию «Лучшая актриса второго плана» за роль Китти Велен в спектакле «Здравствуйте, я Ваша тётя» в постановке Бориса Урецкого.

В номинацию «Лучший любительский театр» включены детская театральная студия «Гримёрка», работающая при доме культуры «Пушкино», и народный драматический театр-студия «Артель» из Подольска.

Премия «Звезда театрала» – одна из самых популярных в России. Это единственная наградой в сфере театрального искусства со статусом независимой премии зрительских симпатий. В течение театрального сезона публика отбирает понравившиеся премьерные работы в режиме онлайн на портале премии. А в конце года по итогам голосования на торжественной церемонии награждения объявляются победители.

В этом году «Звезда театрала» будет вручаться в 17-й раз. Всего было рассмотрено 14,5 тысяч заявок. Сейчас проходит зрительское голосование за номинантов из лонг-листа, которое продлится до 31 августа.

В итоге из 10 претендентов в каждой номинации будут отобраны три. Осенью зрители выберут лучших. Имена победителей назовут 16 декабря на торжественной церемонии в театре Вахтангова.

Проголосовать за номинантов из Подмосковья можно на сайте премии.

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#подмосковье
#московская область
#театр
#премия
#голосование
#искусство
#культура
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Более 80 парков объединит общеобластное мероприятие «Культурный код Подмосковья»
11 июля 2024, 20:16

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Свыше 80 парков региона 13 и 14 июля присоединятся к общеобластному мероприятию «Культурный код Подмосковья». Для гостей подготовили различные мероприятия, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Например, в историко-культурном и ландшафтном парке «Покровский» в Сергиево-Посадском городском округе пройдут чаепития со сладостями по особым рецептам. Посетители оценят пирожные и варенье по рецептам семьи Аксаковых и Пастернаков. Также состоится мастер-класс по росписи матрёшек и иммерсивная экскурсия», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В парке «Ёлочки» городского округа Домодедово подготовлены географическая викторина и выставка работ русского живописца Игоря Грабаря. Любители классической литературы смогут послушать по радио произведения Чехова.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Раменском городском парке организуют экскурсию и цифровой исторический квест. Гости смогут принять участие в старинных играх для всей семьи, посмотреть концертную программу. Дополнением праздника станет фотозона «Гжельские узоры».

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Во Фрязинском лесопарке развернут выставку, посвящённая космосу, проведут мастер-класс по живописи. На территории будет работать фотозона «Наше Подмосковье». Концерт даст группа NeoAstral.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Как отметили в Министерстве культуры и туризма Московской области, мероприятия организованы в рамках всероссийского проекта «Большие семейные выходные» при информационной поддержке самого ведомства и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков».

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#культура
#парки
#подмосковье
#московская область
#искусство
#минкульттуризма мо
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