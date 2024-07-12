В Подмосковье пройдёт фестиваль в честь победы в Битве при Молодях

Фото: туристический портал МО
В Чеховском городском округе 27 июля пройдёт традиционный фестиваль «Гуляй Город», посвящённый победе в Битве при Молодях.
Об этом сообщил глава муниципалитета Михаил Собакин.
По его словам, гости смогут посетить мастер-классы, исторический лагерь реконструкторов, торговые ряды, ярмарку изделий дизайнеров и ремесленников, а также фуд-корт и основную сцену.
Фестиваль проводится с 2009 года. В 2022-м благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва он получил федеральный статус.
Собакин добавил, что к месту проведения будет организован трансфер. А для автомобилистов предусмотрены удобные пути подъезда. Оставить машину можно будет на бесплатной парковке.
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«Мероприятие состоится на историческом поле рядом с селом Молоди. Насыщенная культурно-историческая программа погрузит гостей в атмосферу Руси XVI века. Для посетителей подготовят выступления творческих коллективов Московской области, театрализованную военно-историческую реконструкцию битвы, русские игры и забавы. Приглашаю всех жителей и гостей нашего округа посетить это уникальное мероприятие», – написал Собакин в своём телеграм-канале.
По его словам, гости смогут посетить мастер-классы, исторический лагерь реконструкторов, торговые ряды, ярмарку изделий дизайнеров и ремесленников, а также фуд-корт и основную сцену.
Фестиваль проводится с 2009 года. В 2022-м благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва он получил федеральный статус.
Собакин добавил, что к месту проведения будет организован трансфер. А для автомобилистов предусмотрены удобные пути подъезда. Оставить машину можно будет на бесплатной парковке.
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Лора Луганская