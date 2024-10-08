В Серпухове открылась выставка резьбы по дереву

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов
Выставка резьбы по дереву «От ремёсел к искусству» открылась в Музейно-выставочном центре Серпухова, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В экспозиции представлено около 220 работ таких мастеров, как Сергей Уласевич и Иван Мурзенко, а также его учеников: Александра Юнашева, Сергея Силаева, Матвея Красивова, Александра Есипова и Владимира Маркина», — говорится в сообщении.Посетители выставки смогут увидеть различные резные скульптуры, игрушки, деревянные резные панно и многое другое.
Отмечается, что на открытии выставки Иван Мурзенко провёл для всех желающих мастер-класс резьбы по дереву.
Выставка будет работать до 30 октября.
Музейно-выставочный центр расположен по адресу: город Серпухов, улица Горького, дом №5-б.
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